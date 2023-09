Ferschnitz muss sich mit einem Punkt zufrieden geben

Ferschnitz - Nöchling 1:1. Am Freitag waren die Hausherren bereits im Einsatz und holten sich dabei einen 2:0-Auswärtssieg. Am Sonntag musste man nun gegen Nöchling im Heimspiel bestehen. Die Partie vor zwei Tagen machte sich bei den Hausherren jedoch bemerkbar. „Das hat man schon gesehen, dass wir nicht so spritzig waren wie gewohnt. Da waren die Beine vom Freitagsspiel noch schwer“, erklärte Ferschnitz' Sektionsleiter Roland Hiessleitner. Und diesen Umstand nutzen die Gäste in der 10. Minute auch prompt aus. Nach einem Stellungsfehler in der Defensive trifft Kerschbaumer zum 0:1.

Einige Chancen bleiben ungenutzt

Die Hausherren sind zwar im Anschluss weiterhin bemüht und optisch feldüberlegen, das Gefährlichste bleibt aber einen Lattenschuss, zu Zählbarem reicht es vorerst nicht. Ferschnitz muss sich dann bis zur 57. Minute gedulden, ehe Bernhard Zehetner sich einen Pass mit dem Kopf mitnimmt, den Tormann umkurvt und zum 1:1 einschiebt. Im Anschluss lassen die Hausherren noch einige Chancen ungenutzt, auf der Gegenseite wird auch Nöchling noch einmal gefährlich, am 1:1 sollte sich letztlich aber nichts mehr ändern. Damit bleiben die Hausherren weiterhin ungeschlagen und sind mit dabei im Spitzenfeld der Liga.

Roland Hiessleitner (Sektionsleiter USV Ferschnitz): „Zwei Spiele in so kurzer Zeit merkt man dann einfach, da fehlt dann die gewisse Leichtigkeit und Spritzigkeit. Wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen konsequenter sind, wäre der Sieg aber auf jeden Fall drin gewesen.“

Statistik:

USV FERSCHNITZ - TSV NÖCHLING 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Kerschbaumer, 1:1 (57.) Bernhard Zehetner.

Gelbe Karten: Vavak (60. Unsportlichkeit); Wimmer (74. Kritik), Grabner (89. Unsportlichkeit), Dörr (82. Unsportlichkeit), Fabian Schachenhofer (60. Unsportlichkeit).

Ferschnitz: Kosicky; Andreas Kromoser, Bernhard Zehetner, Sitz (67. Weinzierl), Patrick Zehetner, Vukovic, Hinteregger, Elser (67. Weingartner), Lukas Kromoser, Bachler (89. Veigl), Vavak (89. Eder).

Nöchling: Frühauf; Ringler (67. Fischl), Schopf (67. Muttenthaler), Florian Schachenhofer (80. Slavik), Gruber, Grabner, Dörr, Matthäus Schachenhofer, Freinschlag (85. Geyrhofer), Kerschbaumer, Fabian Schachenhofer.

Ferschnitz, 123 Zuschauer, SR Celikkiran.

Reserven: 5:3 (1:1). Tore: Eder (2), Veigl (2), Grausam; Steinkellner, Pilz (2).