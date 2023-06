Ardagger/Viehdorf wahrt Titelchance

Frankenfels - Ardagger/Viehdorf II 1:4. Drei gegen Zwei: In den ersten 45 Minuten wurde die Partie einem Topspiel gerecht. Frankenfels fand gut ins Spiel und hatte in der Anfangsphase gleich drei gute Möglichkeiten. Mit der ersten gefährlichen Aktion gingen aber die Gäste in Front (13.). Der Treffer fiel durch die Entstehung und Schmerleibs Abschluss in die Kategorie sehenswert.

In Minute 25 gelang den Gastgebern der verdiente Ausgleich: Nach einem Freistoß verpassten zunächst zwei Spieler, ehe der unmittelbar davor eingewechselte Rottensteiner den Ball über die Linie bugsierte. Das Remis sollte aber bis zur Pause nicht Bestand haben. Denn erneut spielte es Ardagger stark, Wutzl beförderte den Ball schließlich ins eigene Netz (40.). „Da haben wir uns nicht so gut angestellt“, fand der Frankenfelser Coach Martin Stupphann.

Vom Punkt zur Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die tonangebende Mannschaft, Frankenfels-Keeper Klauser musste gleich mehrmals eingreifen. Den Treffer zum 1:3 aus einem berechtigten Handelfmeter durch Temper konnte aber auch er nicht verhindern.

Frankenfels gab sich aber nicht auf und hatte bei zwei Kopfbällen durch Rauchberger und Daniel Pfeffer sowie einem Lattentreffer durch Nico Pfeffer drei Chancen auf den Anschlusstreffer. Das letzte Tor des Tages erzielte aber wieder der Tabellenzweite. In der Nachspielzeit zeichnete Resnitschek für den Endstand verantwortlich (93.).

„Wenn du gleich in Führung gehst, sieht es anders aus. Der Sieg geht aber in Ordnung“, resümierte Stupphann, der aus privaten Gründen auf seinen 24-Tore-Torjäger Kroslak verzichten musste. Durch die Niederlage ist auch der zweite Tabellenrang für Frankenfels gegessen.

Statistik:

Frankenfels - SG Ardagger / Viehdorf II 1:4 (1:2)

Torfolge: 0:1 (13.) Schmerleib, 1:1 (25.) Rottensteiner, 1:2 (40., Eigentor) Wutzl, 1:3 (60., Elfmeter) Temper, 1:4 (90+3.) Resnitschek

Karten: Pfeffer (67., Gelbe Karte Foul); Schmerleib (29., Gelbe Karte Foul), Lindenhofer (39., Gelbe Karte Kritik), Siclovan (33., Gelbe Karte Foul)

Frankenfels: Klauser; Berger, Deuretzbacher (23. Rottensteiner), Wutzl, Fahrngruber (55. Tod), Winter (72. Hollaus), Rauchberger, Niederer Patrick, Niederer Jonas, Pfeffer Nico, Grubner

SG Ardagger / Viehdorf II: Siclovan, Albu (61. Hehenberger), Temper, Kraft, Dirnberger, Weniger, Bühringer (61. Königshofer), Lindenhofer, Schmerleib (71. Lehner), Amon (77. Ebner), Seba (71. Resnitschek)

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic