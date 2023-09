Krummnußbaum feiert Heimsieg

Krummnußbaum - Yspertal 5:2. Der SV Krummnußbaum legte den besseren Start in die Partie hin und überraschte den Gegner aus Yspertal bereits in der zweiten Minute. Özgür Camur bezwang Yspertal-Keeper Adrian Gurega und brachte die Krummnußbaumer damit 1:0 in Führung. Auch das zweite Tor der Partie ließ nicht allzu lange auf sich warten. Bereits in der 14. Minute erhöhte Christoph Schmidinger für Krummnußbaum auf 2:0.

Yspertal fing sich nach dem 0:2-Rückstand und kam besser ins Spiel. In der 26. Minute konnte die Elf von Coach Roland Zimmerl auch den Rückstand verkürzen: Für den 1:2-Anschlusstreffer sorgte Markus Affengruber.

Christoph Schmidinger erzielt Hattrick

Die Gastgeber aus Krummnußbaum blieben aber dran und waren insgesamt auch weiterhin die aktivere Mannschaft. Bereits in der 28. Minute bezwang abermals Christoph Schmidinger den Yspertal-Goalie und brachte sein Team 3:1 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff vervollständigte Christoph Schmidinger auch seinen Hattrick und sorgte für die komfortable 4:1-Halbzeitführung der Krummnußbaumer.

In der zweiten Halbzeit legte Yspertal einen Zahn zu und lieferte sich mit Krummnußbaum einen offenen Schlagabtausch. In der 59. Minute verkürzten die Yspertaler mit einem Tor von Lukas Schnait den Rückstand auf 2:4. Trotz Anschlusstreffer kamen die Gäste aus Yspertal jedoch nicht weiter an Krummnußbaum heran. In der 71. Minute erhöhten die Gastgeber wieder auf 5:2, dieses Mal durch Bruno Cernansky, und sorgten damit für die Entscheidung.

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht gut gespielt. Da hatten wir große Defensivprobleme. Nach der Pause haben wir uns zwar gesteigert, aber es hat trotzdem nicht gereicht.“

Dominik Ledermüller, Sektionsleiter SV Krummnußbaum: „Wir hatten sehr viele Chancen in der ersten Halbzeit und hätten auch höher führen müssen. Das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg für uns.“

Statistik:

Krummnußbaum - Yspertal 5:2 (4:1).

Torfolge: 1:0 (2.) Camur, 2:0 (14.) Schmidinger, 2:1 (26.) Affengruber, 3:1 (28.) Schmidinger, 4:1 (41.) Schmidinger, 4:2 (59.) Schnait, 5:2 (71.) Cernansky.

Gelbe Karten: ; Affengruber (80. Kritik), Schaumüller (72. Foul), Bergwein (52. Foul).

Krummnußbaum: Michael Gallenbacher; Korenacka (78. Yavuz), Glvac, Yesilöz (HZ. Fraiß), Stefan Gallenbacher (78. Frühwirth), Schmidinger, Gratzer, Cernansky, Camur, Grossberger, Schlöglhofer (70. Ajamovi).

Yspertal: Gurega; Affengruber, Bergwein (60. Irk), Christian Eder, Schagerl, Manuel Eder, Poptile (87. Schroll), Rameder (54. Schnait), Dominik Eder, Ennengl (87. Schauer), Schaumüller.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic.