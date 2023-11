Erlauf beendet die Herbstsaison ohne Sieg

Maria Taferl - Erlauf 2:2. Von Beginn an stellte sich zwischen den beiden Teams von Maria Taferl und Erlauf eine ausgeglichene Partie ein. Beide zeigten in der ersten Halbzeit gute Offensivaktionen und kamen gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 26. Minute landete dann auch der Ball das erste Mal im Netz: Maria Taferls Jonas Weichinger setzte sich gegen die Erlaufer Abwehr durch und brachte die Gastgeber in Führung.

Erlauf blieb allerdings dran und hatte gute Chancen auf den Ausgleich. Eine konnte Fabian De Monte dann auch in der 41. Minute nutzen und damit kurz vor der Pause auf 1:1 stellen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich eine ebenso umkämpfte Partie zwischen den beiden Teams. Dieses Mal waren es allerdings die Gäste aus Erlauf, die in Führung gingen. Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, welchen Miroslav Ronec in der 69. Minute zur 2:1-Führung verwertete.

Luegbauer retter Punkt

Die Erlaufer versuchten daraufhin alles, um die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Maria Taferl kam allerdings ebenfalls gefährlich vor das Tor und hatte gute Ausgleichschancen. In der dritten Minute der Nachspielzeit endete für die Erlaufer dann der Traum vom ersten Sieg in dieser Saison: Maria Taferls Patrick Luegbauer erzielte mit der letzten Aktion den Ausgleichstreffer und stellte so auf 2:2.

Somit bleibt der SV Erlauf in dieser Saison weiterhin sieglos am vorletzten Tabellenplatz. Der USC Maria Taferl beendet die Herbstsaison mit sieben Punkten auf Rang zehn.

Eimantas Valaitis, Spielertrainer SV Erlauf: „Spielerisch war das die beste erste Halbzeit in diesem Herbst. Leider ist aber wieder das gleiche wie vergangene Woche gegen Yspertal passiert und wir haben in der Nachspielt den Ausgleich kassiert.“

Statistik:

MARIA TAFERL - ERLAUF 2:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (26.) Weichinger, 1:1 (41.) De Monte, 1:2 (69., Elfmeter) Ronec, 2:2 (90+3.) Patrick Luegbauer.

Gelbe Karten: Koll (69. Kritik); Daxbacher (33. Unsportlichkeit), Maly (44. Unsportlichkeit).

Maria Taferl: Hofmann; Ebner (88. Nageler), Patrick Luegbauer, Christoph Luegbauer, Mairhofer, Ungerböck, Djukic, Schatz, Reithmayer, Weichinger (83. Schmid), Kainz.

Erlauf: Arnold; Daxbacher, Hörmann, De Monte, Ronec, Maly, Budak (66. Moser), Simoner, Mitmasser, Lercher, Valaitis.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökhan Ertunc.