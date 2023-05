Partie gedreht

Maria Taferl - Ferschnitz 3:4. Ferschnitz startete besser in das Match und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Für das Tor sorgte Kilian Bachler. Maria Taferl kam daraufhin aber immer besser in die Partie und glich in der 22. Minute durch Florian Reithmayer aus. Es stellte sich eine ukämpftes Duell ein, in dem beide Mannschaften zu gefährlichen Chancen kamen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erzielten die Gastgeber aus Maria Taferl den wichtigen Treffer zur 2:1-Führung durch Simon Mairhofer. Mit einem knappen Vorsprung ging die Heimmannschaft daraufhin in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel war es dieses Mal der USC Maria Taferl, der mit einem schnellen Tor den Gegner überraschte: Acht Minuten nach Wiederanpfiff traf Patrick Luegbauer zum 3:1. Danach konnten die Gastgeber das Tempo allerdings nicht hochhalten und schalteten einen Gang zurück. Ferschnitz wurde stärker und glich innerhalb von vier Minuten aus: Zuerst traf Kilian Bachler in der 63. Minute und stellte auf 2:3. Kurze Zeit später glich Sebastian Elser mit einem Traumtor aus.

Siegestreffer in Nachspielzeit

In der Schlussphase hatten beide Teams noch gute Chancen auf den Führungstreffer, schlussendlich waren es die Ferschnitzer, die die Partie für sich entscheiden konnten: Mit der letzten Aktion vor Matchende erzielte Bastian Weinzierl den 4:3-Siegestreffer.

Für Maria Taferl geht damit eine Serie zu Ende: Nach vier Spielen in Folge, in denen man ungeschlagen blieb, setzte es gegen Ferschnitz die zweite Niederlage der Frühjahrssaison.

Raphael Colle, Sektionsleiter USC Maria Taferl: „Nach dem 3:1 haben wir aufgehört Fußball zu spielen. Bis dahin hat die Leistung der Mannschaft sehr gut gepasst.“

Statistik:

Maria Taferl - Ferschnitz 3:4 (2:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Bachler, 1:1 (22.) Reithmayer, 2:1 (45+1.) Mairhofer, 3:1 (53.) Luegbauer, 3:2 (63.) Bachler, 3:3 (67.) Elser, 3:4 (90+4.) Weinzierl

Karten: Hofmann (54., Gelbe Karte Foul), Luegbauer (61., Gelbe Karte Foul), Rapolter (62., Gelbe Karte Unsportl.), Schatz (90+1., Gelbe Karte Foul), Reithmayer (32., Gelbe Karte Unsportl.)Weinzierl (64., Gelbe Karte Unsportl.), Vukovic (62., Gelbe Karte Unsportl.), Schneckenreither (89., Gelbe Karte Unsportl.)

Maria Taferl: Brankl (77. Ebner), Scheer (77. Schmid), Hofbauer, Reithmayer, Schatz, Mairhofer, Lindenhofer (HZ. Winkler), Rapolter, Luegbauer Christoph, Luegbauer Patrick, Hofmann

Ferschnitz: Berger, Zehetner, Weinzierl, Mollatz, Vukovic, Bachler, Sitz, Kromoser (58. Hinteregger), Lochner (85. Eder), Schneckenreither, Elser

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Steininger