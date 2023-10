Münichreith feiert Heimsieg

Münichreith - Krummnußbaum 3:1. Die Krummnußbaumer legten einen optimalen Start in die Partie hin und gingen bereits in der dritten Minute durch ein Tor von Bruno Cernansky in Führung. Die Gäste aus Münichreith fanden im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel und hatten sehr gute Torchancen. In der 40. Minute gelang den Gastgebern dann auch der verdiente Ausgleich durch Martin Hrosovsky.

Einseitige zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause lief die Partie dann einseitiger. Münichreith war spielbestimmend und kam regelmäßig gefährlich vor das Tor der Gäste. Das Spiel der Krummnußbaumer war hingegen von vielen Fehlpässen und Stellungsfehlern geprägt. Bereits in der 53. Minute legten die Münichreither nach und gingen mit einem Tor von Pascal Neuzil in Führung. Den 3:1-Endstand fixierte Andrej Majstinik in der 89. Minute.

Mit dem Sieg konnten die Münichreither einen Platz in der Tabelle gut machen und liegen nun mit 21 Punkten auf Rang fünf.

Dominik Ledermüller, Obmann Stellvertreter SV Krummnußbaum: „Münichreith hat verdient gewonnen. Wir haben zu viele Fehler im Stellungsspiel gemacht und waren unkonzentriert. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist vorne nicht mehr viel gegangen.“

Statistik:

MÜNICHREITH - KRUMMNUSSBAUM 3:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (3.) Cernansky, 1:1 (40.) Hrosovsky, 2:1 (53.) Neuzil, 3:1 (89.) Majstinik.

Gelbe Karten: Majstinik (30. Unsportlichkeit), Neuzil (48. Unsportlichkeit), Haselböck (90+3. Foul), Lehner (87. Unsportlichkeit); Schmidinger (90. Foul), Korenacka (83. Foul), Grossberger (81. Unsportlichkeit), Stefan Gallenbacher (85. Foul).

Münichreith: Lackner; Suran, Filzwieser, Iber, Hametner (81. Alexander Edelbacher), Hrosovsky, Majstinik, Lehner, Neuzil, Brunner, Mühlberger (32. Haselböck).

Krummnußbaum: Michael Gallenbacher; Camur (73. Eppensteiner), Schmidinger, Fraiß (62. Ajamovi), Korenacka, Gratzer, Grossberger, Frühwirth (HZ. Stefan Gallenbacher), Glvac, Cernansky, Winkelmann.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Ibrahim Kocyigit.