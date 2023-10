Münichreith holt drei Punkte

Münichreith - St. Oswald 6:2. Der USV Münichreith kam gestärkt aus der spielfreien Runde und empfing den SKV St. Oswald zu Hause mit breiter Brust. Nach einer etwas schwierigen Anfangsphase fand die Heimelf von Spielertrainer Daniel Lehner im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel und kam zu einigen guten Tormöglichkeiten. Aber auch die Gäste aus St. Oswald brachten die Heimelf einige Male in Bedrängnis. In der 27. Minute waren es die Gastgeber aus Münichreith, die das erste Tor der Partie erzielten: Philipp Brunner verwandelte einen direkten Freistoß zum 1:0.

Nur drei Minuten später gleich der nächste Rückschlag für St. Oswald: Münichreiths Michal Suran setzte sich gegen die St. Oswalder Defensive durch und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Bei diesem Spielstand ging es für die beiden Teams dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber zu Beginn besser ins Spiel und erwischten die Gegner eiskalt. Mit einem Doppelpack in der 53. und 54. Minute erhöhten Lukas Ballwein und Andrej Majstinik auf 4:0 und sorgten so für die komfortable Führung der Gastgeber.

St. Oswald verkürzt mit Doppelpack

St. Oswald gab aber nicht auf und blieb weiter dran. In der 67. Minute gelang Markus Fichtinger per direktem Freistoß der Anschlusstreffer für die Gäste. Auch das 2:4 ließ nicht lange auf sich warten: Dieses Mal war es Matthias Fischl der in der 73. Minute vom Elferpunkt das Tore erzielte.

Den beiden schnellen Toren der St. Oswalder folgte allerdings ein ebenso schneller Gegentreffer: In der 78. Minute baute David Hametner die Führung der Münichreither wieder aus und sorgte so für die Vorentscheidung. Den Schlussstrich zog in der 86. Minute noch Münichreiths Legionär Martin Hrosovsky mit dem Tor zum 6:2.

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Wir waren meiste Zeit eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir kurzzeitig etwas zurückgeschalten, da ist der Gegner mit zwei Toren aufgekommen. Spätestens mit dem 5:2 war die Partie aber dann entschieden. Schlussendlich ein absolut verdienter Sieg für uns.“

Roland Voracek, Trainer SKV St. Oswald: „Wir hatten drei Phasen, wo wir sehr gut waren und die Partie drehen hätten können. Allerdings haben wir dann immer wieder unnötige Tore aufgrund von Eigenfehlern bekommen.“

Statistik:

USV MÜNICHREITH - SKV ST. OSWALD 6:2 (2:0).

Torfolge: 1:0 (27., Freistoß) Brunner, 2:0 (30.) Suran, 3:0 (53.) Ballwein, 4:0 (54.) Majstinik, 4:1 (67., Freistoß) Fichtinger, 4:2 (73., Elfmeter) Fischl, 5:2 (78.) Hametner, 6:2 (86.) Hrosovsky.

Gelbe Karten: Hackl (76. Foul), Neuzil (82. Unsportlichkeit).

Münichreith: Lackner; Hackl, Filzwieser, Suran, Jagsch (72. Mühlberger); Hrosovsky, Lehner (HZ. Iber), Brunner, Ballwein (72. A. Edelbacher); Majstinik (64. Hametner), Neuzil (85. J. Edelbacher).

St. Oswald: Mucska; Fischl, Sponseiler (82. Kampleitner), Fichtinger, Leonhartsberger; Reutner (66. Hilber), Pavlovic, Aigner, Katzengruber; S. Pichler (66. Forsthofer), M. Pichler.

Münichreith, 50 Zuschauer, SR Dilmen.