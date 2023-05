Tabellenführer feiert Kantersieg

Neumarkt - Krummnussbaum 6:0. Ab Minute eins stellte sich eine einseitige Partie ein, in der Neumarkt die klar dominierende Mannschaft war. Bereits in der vierten Minute sorgte der Top-Scorer der Liga, Jakub Mikula, für die 1:0-Führung nach einem schwerwiegenden Eigenfehler der Krummnußbaumer. In der 20. Minute legte abermals Jakub Mikula mit dem 2:0 nach. Der SV Krummnußbaum war hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt und kam nur selten in die Nähe des Neumarkter Strafraums. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Neumarkts Matteo Wagner noch das Tor zum 3:0.

Lupenreiner Hattrick

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Kräfteverhältnisse unverändert mit Neumarkt als spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder attackierten die Gastgeber den Gegner früh und zwangen ihn zu Fehlern im Aufbauspiel. So auch in der 53. Minute als Matteo Wagner das Tor zum 4:0 erzielte. Damit war das Spiel bereits so gut wie gelaufen, allerdings kassierten die Gäste aus Krummnußbaum in der 76. Minute, abermals durch Matteo Wagner, auch das 0:5. Als Draufgabe vervollständigte Der Vierfachtorschütze in der 85. Minute auch seinen lupenreinen Hattrick und sorgte damit für den 6:0-Sieg der Neumarkter.

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Wir sind super in die Partie gekommen und waren von Beginn an klar überlegen. Wir haben früh attackiert und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Schlussendlich war das auf jeden Fall ein hochverdienter Sieg.“

Dominik Ledermüller, Obmann Stellvertreter SV Krummnußbaum: „Leider konnten wir nicht die Leistung abliefern, die die Mannschaft in den Trainings zuletzt gezeigt hat. Vier der sechs Tore haben wir uns selbst geschossen.“

Statistik:

Neumarkt - Krummnussbaum 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Mikula, 2:0 (20.) Mikula, 3:0 (44.) Wagner, 4:0 (53.) Wagner, 5:0 (76.) Wagner, 6:0 (85.) Wagner

Karten: Gruber (57., Gelbe Karte Foul)

Neumarkt: Schachner (86. Wiesner), Wagner (86. Reithner), Mikula, Grünberger, Puppenberger (8. Sitz), Langthaler (80. Ramsauer), Fuchs (80. Sambs), Straninger, Blauensteiner, Kramer, Gundacker

Krummnussbaum: Klacansky, Demirci, Schmidinger, Winkelmann, Glvac, Kerndler (36. Eppensteiner), Kirchner, Riedl, Gruber (70. Anderst), Gratzer, Frühwirth (80. Wolz)

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber