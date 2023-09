Erster Saisonsieg

Nöchling - Maria Taferl 2:1. Die Gastgeber aus Nöchling starteten gut in die Partie und konnten bereits früh in Führung gehen. In der zehnten Minute verwertete Fabian Schachenhofer nach einem Torwartfoul vom Elferpunkt zum 1:0. Maria Taferl blieb aber trotz Rückstand dran. In der 27. Minute gelang den Gästen auch der Ausgleich: Florian Reithmayer bezwang Nöchling-Keeper Simon Frühauf und stellte auf 1:1. Damit war die Partie wieder offen und umkämpft. Nöchling gelang es allerdings sieben Minuten später erneut in Führung zu gehen. Dieses Mal war es Florian Schachenhofer, der sein Team in Führung brachte. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung für Nöchling.

Torlose zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel stellte sich eine umkämpfte Partie ein in der beide Teams zu Chancen kamen, wobei die gefährlicheren eher auf der Seite von Nöchling waren. In der 65. Minute bekamen die Nöchlinger einen zweiten Elfmeter zugesprochen, allerdings vergab Fabian Schachenhofer dieses Mal. Somit gelang es weder Nöchling die Führung auszubauen noch Maria Taferl den Ausgleich zu erzielen. Bis zum Schluss blieb die Partie spannend, allerdings verteidigte Nöchling die knappe Führung und feierte somit den ersten Saisonsieg.

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben die Partie selbst spannender als nötig gemacht. Eigentlich hätten wir höher führen müssen. Der erste Sieg ist natürlich sehr wichtig für uns.“

Statistik:

Nöchling - Maria Taferl 2:1 (2:1).

Torfolge: 1:0 (10., Elfmeter) Schachenhofer, 1:1 (27.) Reithmayer, 2:1 (34.) Schachenhofer.

Gelbe Karten: Leonhartsberger (84. Foul), Kerschbaumer (40. Foul), Schachenhofer (81. Foul); Colle (80. Foul), Hofmann (9. Foul).

Nöchling: Frühauf; Dörr, Grabner, Matthäus Schachenhofer, Ringler (62. Leonhartsberger), Spiegl (78. Fischl), Schopf (62. Freinschlag), Florian Schachenhofer, Kerschbaumer (78. Muttenthaler), Gruber, Fabian Schachenhofer (93. Schwarzel).

Maria Taferl: Hofmann; Mairhofer, Kainz, Ebner (82. Fabian Schmid), Reithmayer, Djukic (62. Neuwirth), Lindenhofer (HZ. Weichinger), Luegbauer, Colle (82. Daniel Schmid), Mitmasser, Schatz.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal.