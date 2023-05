Doppelrunde endet ohne Punktgewinn

St. Oswald - Erlauf 2:3. Für den SV Erlauf war es ebenfalls bereits das zweite Match innerhalb von drei Tagen. Nach der Niederlage gegen Klein-Pöchlarn legte die Elf von Trainer Harald Schobersberger am Montag in St. Oswald eine Leistungssteigerung hin und kam in den ersten 45. Minuten zu guten Chancen. In der 40. Minute gelang den Gästen auch der Führungstreffer: Martin Smahovsky netzte ein zum 1:0.

Auch nach der Halbzeitpause zeigte Erlauf eine starke Leistung und drückte in den ersten Minuten auf den Ausbau der Führung. Der gelang dann auch in der 54. Minute durch Fabian De Monte. St. Oswald ließ sich daraufhin aber nicht abschütteln und kam besser ins Spiel. In der 58. Minute verkürzte Jozef Martonka verdient auf 1:2.

Die restliche zweite Halbzeit blieb spannend mit guten Chancen auf beiden Seiten. In der 79. Minute waren es schlussendlich aber die Gäste aus Erlauf, die mit dem 3:1 durch Mehmet Budak für die Vorentscheidung sorgten. St. Oswald kam in der 83. Minute durch Marek Pavlovic noch auf 2:3 heran, schlussendlich blieb es aber bei der knappen 2:3-Niederlage für die Gastgeber.

Harald Schobersberger, Trainer SV Erlauf: „Wir haben heute deutlich besser gespielt als noch gegen Klein-Pöchlarn. In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hätten sicherlich höher führen können. In der zweiten Halbzeit hat dann irgendwann die Kraft ein wenig nachgelassen und St. Oswald wurde stärker. Schlussendlich war es aber dennoch ein verdienter Sieg für uns.“

Statistik:

St. Oswald - Erlauf 2:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (40.) Smahovsky, 0:2 (54.) De Monte, 1:2 (58.) Martonka, 1:3 (79.) Budak, 2:3 (83.) Pavlovic

Karten: Thier (69., Gelbe Karte Unsportl.), De Monte (66., Gelbe Karte Unsportl.)

St. Oswald: Leonhartsberger, Hilber (40. Sponseiler), Reutner, Aigner, Pavlovic, Wimmer, Mucska, Fichtinger, Fischl, Katzengruber, Martonka

Erlauf: Vasek, De Monte (89. Lercher), Hörmann (77. Reisinger), Smahovsky, Thier, Daxbacher, Arnold, Mitmasser, Budak, Müller, Martinka

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan