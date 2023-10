Frankenfels feiert Auswärtssieg

St. Oswald - Frankenfels 1:4. Das fünfte Spiel in Folge konnte der Tabellenvierte Frankenfels an diesem Wochenende gewinnen. Gegen den SKV St. Oswald konnte man in der ersten Halbzeit nach einigen guten Torchancen erst in der 26. Minute das erste Tor der Partie durch Juraj Kroslak erzielen. Die Gastgeber aus St. Oswald schlugen sich ansonsten tapfer und versuchten den Gästen Paroli zu bieten. Bis zur Halbzeitpause klappte das auch gut und so ging die Elf von Trainer Roland Voracek mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Kabinen.

Schnelles Tor nach der Pause

In der zweiten Halbzeit brauchte die Frankenfelser nicht so lange, um das nächste Tor der Partie zu erzielen: Erneut war es Juraj Kroslak, der für Frankenfels in der 48. Minute die Führung auf 2:0 ausbaute.

Frankenfels hatte in den zweiten 45 Minuten die besseren Torchancen und konnte in der 63. Minute auch das 3:0 durch Mathias Berger erzielen. Dieses Mal hatten aber auch die Gastgeber aus St. Oswald die passende Antwort parat: Nur drei Minuten später konnte Marek Pavlovic Frankenfels-Keeper Christian Klauser bezwingen und den Rückstand so auf 1:3 verkürzen.

Mehr war für die St. Oswalder an diesem Tag aber nicht mehr drinnen. Die Gäste aus Frankenfels verteidigten in der restlichen zweiten Halbzeit die 3:1-Führung souverän und stellten in der Nachspielzeit mit einem Tor von Michal Kaluha sogar noch auf 4:1.

Roland Voracek, Trainer SKV St. Oswald: „Frankenfels hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir haben alles dagegengehalten, was gegangen ist. Insgesamt hatte Frankenfels aber die besseren Chancen.“

Statistik:

St. Oswald - Frankenfels 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (26.) Kroslak, 0:2 (48.) Kroslak, 0:3 (63.) Berger, 1:3 (66.) Pavlovic, 1:4 (90+3.) Kaluha.

Gelbe Karten: Bernhard Sponseiler (11. Foul), Fischl (90+2. Unsportlichkeit), Michael Pichler (41. Foul); Kroslak (64. Unsportlichkeit), Jonas Niederer (55. Kritik).

St. Oswald: Mucska; Michael Pichler (79. Samuel Forsthofer), Katzengruber, Bernhard Sponseiler, Fichtinger, Samuel Pichler (62. Reutner), Fischl, Leonhartsberger, Pavlovic, Aigner, Stefan Sponseiler.

Frankenfels: Klauser; Kaluha, Tröstl, Rauchberger, Jonas Niederer (67. Gruber), Patrick Niederer, Winter, Kroslak (86. Mitterhauser), Bichler, Berger, Wutzl.

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan.