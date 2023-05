Partie in Schlussphase entschieden

St. Oswald - Münichreith 0:2. Nach der Niederlage gegen Neumarkt sollte es für den USV Münichreith gegen St. Oswald wieder mit einem Sieg klappen. Lange Zeit blieb die Partie gegen den Tabellenvorletzten St. Oswald aber ohne Highlights. In den ersten 45 Minuten zeigten die Gäste aus Münichreith zwar eine gute Leistung und waren spielerisch die meiste Zeit dominanter, allerdings blieben die Torerfolge aus. St. Oswald stand defensiv gut und ließ nur wenige, gefährliche Chancen der Gäste zu.

Elfmeter gehalten

Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Gastgeber aus St. Oswald lange Zeit das 0:0. In der 70. Minute hatte Münichreith sogar einen Elfmeter, allerdings parierte St. Oswalds Keeper Frantisek Mucska den Schuss von Philipp Brunner und bewahrte seine Mannschaft so vor einem Rückstand.

Erst in der 79. Minute hatten die mitgereisten Fans aus Münichreith das erste Mal etwas zum Jubeln: Nach einer Aktion über die rechte Seite kam Lukas Ballwein im Rückraum zum Schuss und brachte seine Mannschaft in Führung. Trotz knapper Führung blieb die Partie bis zum Schluss spannend, St. Oswald gelang es allerdings nicht, die Niederlage noch abzuwenden. In der Nachspielzeit fixierte Münichreiths Legionär Martin Hrosovsky den 2:0-Endstand.

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Wir haben spielerisch eine gute Leistung gezeigt und die Partie dominiert. St. Oswald ist defensiv aber sehr gut gestanden und hat nur wenige Chancen zugelassen. Schlussendlich konnten wir unser Ziel aber erreichen.“

Roland Voracek, Trainer SKV St. Oswald: „Es war ein flottes Spiel, in dem wir insgesamt eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Hut ab vor der Mannschaft. Einen Punkt hätten wir uns auch verdient.“

Statistik:

St. Oswald - Münichreith 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (79.) Ballwein, 0:2 (90+2.) Hrosovsky

Karten: Reutner (87., Gelbe Karte Unsportl.), Fichtinger (90., Gelbe Karte Foul)Lehner (90., Gelbe Karte Unsportl.), Hametner (53., Gelbe Karte Foul), Mühlberger (68., Gelbe Karte Foul)

St. Oswald: Sponseiler, Aigner (57. Wimmer), Fichtinger, Fischl, Katzengruber, Reutner, Mucska, Martonka, Pavlovic, Hilber, Wurzer

Münichreith: Hrosovsky, Lackner, Mihok, Hackl (HZ. Hametner), Ballwein (81. Edelbacher), Jagsch, Majstinik, Weißengruber, Mühlberger (75. Haselböck), Brunner, Lehner

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Allinger