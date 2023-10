Negativserie beendet

Waldhausen/Gloxwald - Yspertal 2:0. Sowohl für die SG Waldhausen/Gloxwald als auch für den SV Yspertal lief die Saison in den vergangenen Wochen nicht nach Plan. Während die Yspertaler die letzten beiden Partien verlor, wartete Waldhausen/Gloxwald bereits seit drei Spielen auf einen erneuten Punktgewinn.

In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Mannschaften eine ausgeglichene Partie mit vereinzelten Offensivaktionen auf beiden Seiten. Top-Chancen blieben allerdings bei beiden Mannschaften eine Seltenheit. Ohne Torerfolg auf beiden Seiten ging es nach 45 gespielten Minuten dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Fans nicht mehr so lange auf das erste Tor der Partie warten: In der 60. Minute setzte sich Elias Sandhofer gegen die Yspertaler Abwehr durch und brachte die SG Waldhausen/Gloxwald damit 1:0 in Führung. Die Partie blieb dennoch weiterhin sehr ausgeglichen mit guten Torchancen auch von den Yspertalern.

Ausschluss bei Yspertal

In der 74. Minute sah Yspertals Michael Kernstock die zweite Gelbe Karte in diesem Spiel und ließ seine Mannschaft zu zehnt zurück. Die Partie blieb dennoch spannend bis zum Schluss. Der SG Waldhausen/Gloxwald gelang es schlussendlich aber die Führung über die Zeit zu bringen und stellte in der Nachspielzeit sogar noch auf 2:0. Für das Tor sorgte der zuvor eingewechselte Maximilian Neumaier.

Damit konnten die Gastgeber die Negativserie beenden, während Yspertal die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Sebastian Ridler, Trainer SG Waldhausen/Gloxwald: „Unter dem Strich waren wir die stärkere Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat uns die Entschlossenheit vorne gefehlt. Nach der Pause sind wir dann besser herausgekommen und hatten einige gute Chancen. Die Yspertaler hatten aber auch gute Möglichkeiten auf den Ausgleich.“

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Insgesamt war das Spiel aus meiner Sicht ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Leider hat uns schlussendlich das Glück gefehlt. Ein Unentschieden hätten wir uns schon verdient gehabt.“

Statistik:

Waldhausen/Gloxwald - Yspertal 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (60.) Elias Sandhofer, 2:0 (94.) Neumaier.

Gelbe Karten: Ridler (88. Kritik), Marx (78. Unsportlichkeit), Aigner (28. Unsportlichkeit), Simon Sandhofer (41. Foul); Kernstock (70. Foul), Schagerl (80. Foul).

Gelb-Rote Karten: ; Kernstock (75. Unsportlichkeit).

Waldhausen-OÖ / G.: Hochgatterer; Aigner, Michael Winkler, Lukas Wiesmüller, Simon Sandhofer, Wurzer, Philipp Wiesmüller, Elias Sandhofer (80. Haider), Sponseiler (90. Neumaier), Rainbacher (62. Freinschlag), Marx (80. Maximilian Winkler).

Yspertal: Gurega; Göbl (70. Zainzinger), Christian Eder, Kernstock, Irk, Manuel Eder, Rameder, Poptile (70. Schauer), Dominik Eder (90. Schlager), Schagerl, Affengruber.

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal.