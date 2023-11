Yspertal - Münichreith 1:3. In der Anfangsphase waren die Gastgeber aus Yspertal die spielbestimmende Mannschaft. Obwohl Trainer Roland Zimmerl wichtige Stammspieler fehlten, kam die Heimelf bereits in der Anfangsphase zu guten Torchancen. Nach zehn Minuten Spielzeit landete der Ball auch das erste Mal im Tor der Münichreither. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive der Gäste beförderte Patrick Iber den Ball unglücklich ins eigene Tor und brachte die Gegner damit früh in Führung.

Münichreith tat sich auch nach dem Gegentreffer weiterhin schwer und kam nur selten gefährlich nach vorne. In der 44. Minute gelang den Gästen dennoch der wichtige Ausgleichstreffer kurz vor der Pause durch Michal Suran.

Steigerung in Hälfte zwei

Nach der Pause zeigten die Münichreither dann ein anderes Gesicht: Die Elf von Spielertrainer Daniel Lehner kam immer besser ins Spiel und dominierte den Gegner. In der 73. Minute gelang Martin Hrosovsky dann auch der Führungstreffer für seine Mannschaft. Nur zwei Minuten später legte bereits Andrej Majstinik nach und sorgte so für das 3:1.

In der restlichen zweiten Halbzeit kam Yspertal nurmehr selten gefährlich vor das Tor der Münichreither. Die Gäste verteidigten bis zum Ende souverän und feierten schlussendlich einen 3:1-Sieg zum Abschluss der Herbstsaison.

Damit beendet Münichreith die Herbstsaison am fünften Tabellenplatz, während der SV Yspertal auf Rang neun liegt.

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, wobei wir sogar ein wenig stärker waren. Das Gegentor kurz vor der Pause war aber dann ein Knackpunkt. In der zweiten Halbzeit war Münichreith dann stärker.“

Daniel Lehner, Spielertrainer USV Münichreith: „Die erste Halbzeit war ziemlich schlecht von uns. Da hat es an einigen Stellen gefehlt. Nach der Pause hat die Mannschaft dann aber ein ganz anderes Spiel gezeigt. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg schlussendlich auch verdient.“

Statistik:

YSPERTAL - MÜNICHREITH 1:3 (1:1).

Torfolge: 1:0 (10., Eigentor) Iber, 1:1 (44.) Suran, 1:2 (73.) Hrosovsky, 1:3 (75.) Majstinik.

Gelbe Karten: Affengruber (86. Kritik); Majstinik (7. Kritik), Andreas Hackl (80. Foul), Iber (74. Foul).

Yspertal: Gurega; Rameder, Ennengl, Dominik Eder, Schagerl (55. Irk), Bergwein, Christian Eder, Zainzinger, Poptile, Schauer (55. Affengruber), Manuel Eder (65. Kernstock).

Münichreith: Lackner; Suran, Lehner, Neuzil (72. Andreas Hackl), Iber (88. Mühlberger), Haselböck, Filzwieser, Hrosovsky (80. Edelbacher), Brunner, Hametner (HZ. Ballwein), Majstinik.

107 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu.