Führung aus der Hand gegeben

Erlauf - Ferschnitz 1:2. Der SV Erlauf legte einen perfekten Start in die Partie hin und ging bereits früh in Führung: Neuzugang Miroslav Ronec sorgte in der elften Minute nach einem Konter für das 1:0. Danach stellte sich eine umkämpfte Partie ein, in der beide Mannschaften zu guten Chancen kamen. Für Erlaufs Spielertrainer Eimantas Valaitis war es außerdem das erste Pflichtspiel für die Erlaufer. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für die Gastgeber.

Milan Vukovic sorgt für Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aus Ferschnitz stärker und nahmen das Spiel in die Hand. Bis zum Ausgleichstreffer dauerte es aber noch bis in die 74. Minute. Dann war es Milan Vukovic, der für das 1:1 sorgte. Sieben Minuten später gelang den Gästen auch die Führung. Dieses Mal war es Bernhard Zehetner, der per direktem Freistoß den Siegestreffer für seine Mannschaft herbeiführte.

Ferschnitz gelang somit schlussendlich noch ein erfolgreicher Saisonauftakt, während Erlauf leer ausging. Nächste Woche bekommt die Valaitis-Elf gegen Bischofstetten die nächste Chance auf die ersten Punkte. Ferschnitz empfängt zu Hause Münichreith.

Eimantas Valaitis, Trainer SV Erlauf: „Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Unser Plan hat da super funktioniert. Nach der Pause haben wir zu viele Fehler gemacht.“

SV ERLAUF – USV FERSCHNITZ 1:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (11.) Ronec, 1:1 (74. Vukovic), 1:2 (81.) Zehetner (Freistoß).

Gelbe Karten: Daxbacher (62., Foul), Hörmann (73., Unsportl.); Weinzierl (43., Foul).

Ferschnitz: Kosicky; A. Kromoser, Zehetner, Sitz, Weinzierl (77. Hinteregger), L. Kromoser (88. Berger), Leimhofer (22. Elser), Bachler, Vavak, Vukovic, Zehetner.

Erlauf: Arnold; Hörmann (82. Schmidt), Daxbacher, Mitmasser, Lercher (57. Scheuchelbauer); Schadner (59. Reisinger), Moser, Ronec, Valaitis; De Monte, Budak.

Erlauf, 100 Zuschauer, SR Katterbauer.

Reserven: 2:6 (0:4). – Tore für Erlauf: Hochebner, Schmidt.