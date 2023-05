Serie hält weiter an

Erlauf - Maria Taferl 1:3. Mittlerweile ist der Tabellensiebente das vierte Spiel in Folge ungeschlagen. Im Auswärtsspiel gegen Erlauf war der USC Maria Taferl vor allem in der ersten Halbzeit die deutlich stärkere Mannschaft und gab den Takt an. Bereits in der sechsten Minute nutzte Fabian Winkler für die Gäste eine Unachtsamkeit der Erlaufer aus und stellte auf 1:0. Timo Scheer legte in der 38. Minute nach und baute damit die Führung auf 2:0 aus. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten wenig Zugriff aufs Spiel und kamen zu keinen gefährlichen Chancen.

Steigerung bei Erlauf

Nach dem Seitenwechsel passte Erlauf-Coach Harald Schobersberger sein Spielsystem an, woraufhin sich die Mannschaft besser präsentierte. Die Gastgeber kamen zu gefährlichen Chancen, darunter auch zwei Stangentreffer. In der 60. Minute erzielte Felix Thier den Anschlusstreffer zum 1:2 und machte die Partie damit nochmal spannend. Die Gäste aus Maria Taferl verteidigten aber daraufhin gut und ließen kein weiteres Tor der Erlaufer zu. In der 79. Minute entschied Alexander Hofbauer mit dem 3:1-Treffer die Partie und fixierte den Sieg seiner Mannschaft.

Während der USC Maria Taferl damit das vierte Spiel in Folge ungeschlagen bleibt, hält beim SV Erlauf eine Negativserie weiter an: Mit der Niederlage gegen Maria Taferl konnte man in allen fünf Spielen der Frühjahrssaison bis dato keinen Punkt holen.

Harald Schobersberger, Trainer SV Erlauf: „In der ersten Halbzeit haben wir etwas ausprobiert, was aber überhaupt nicht aufgegangen ist. Da war Maria Taferl klar besser. Nach der Pause waren wir aber dann deutlich überlegen und kamen zu sehr guten Chancen. Leider hat das Glück gefehlt. Ein Punkt wäre sicherlich möglich gewesen.“

Raphael Colle, Sektionsleiter USC Maria Taferl: „Wir haben die Partie schlussendlich souverän runtergespielt. Die Leistung hat wieder super gepasst.“

Statistik:

Erlauf - Maria Taferl 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (6.) Winkler, 0:2 (38.) Scheer, 1:2 (60.) Thier, 1:3 (79.) Hofbauer

Karten: Hörmann (71., Gelbe Karte Foul), Martinka (48., Gelbe Karte Foul), Thier (45+1., Gelbe Karte Kritik), Daxbacher (78., Gelbe Karte Foul)Luegbauer (29., Gelbe Karte Foul), Luegbauer (69., Gelbe Karte Foul)

Erlauf: Urban, Daxbacher, Wenk (79. Haselsteiner), Budak, Arnold, Martinka, Hörmann, Vasek, Smahovsky, Thier, De Monte

Maria Taferl: Brankl (51. Schmid), Mairhofer, Iber, Winkler (84. Mitmasser), Schatz, Scheer, Luegbauer Patrick, Rapolter, Hofbauer, Luegbauer Christoph, Lindenhofer (51. Ebner)

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Ibrahim Kocyigit