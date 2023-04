Souveräner Sieg für Tabellenführer

Werbung

Erlauf - Neumarkt 0:5. Für den SV Erlauf bleibt die Frühjahrssaison bis dato weiterhin punktlos. Gegen Tabellenführer Neumarkt mussten sich die Gastgeber klar unterordnen. Trainer Harald Schobersberger hat zurzeit mit einem dünnen Kader zu kämpfen, gegen Neumarkt fehlten wichtige Stammspieler wie Felix Thier oder Andreas Mitmasser.

Die Gäste nahmen von Beginn an das Spiel in die Hand und gingen bereits nach elf Minuten in Führung. Nach einer Aktion über die linke Seite war Jakub Mikula zur Stelle und verwertete. Zehn Minuten später erhöhte Matteo Wagner auf 2:0. Die gesamte erste Halbzeit zeigte sich ein Spiel auf ein Tor mit keinen nennenswerten Chancen der Erlaufer Offensive. In der 29. Minute setzte Marcel Fuchs mit einem Steilpass Tobias Langthaler perfekt in Szene, der daraufhin das 3:0 erzielte. Beim Stand von 3:0 ging es für die beiden Teams in die Pause.

4:0 vom Elferpunkt

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kräfteverhältnisse unverändert. Erlauf konnte dem Gegner wenig entgegensetzen und war die meiste Zeit mit Defensivarbeit beschäftigt. In der 59. Minute konnte Neumarkts Stürmer Marcel Fuchs nur noch mit einem Foul gestoppt werden, woraufhin der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Der Gefoulte verwertete selbst zum 4:0.

In der 72. Minute verursachten die Gastgeber selbst den Treffer zum 0:5. Einen gefährlichen Stanglpass von Neumarkts Tobias Langthaler leitete Florian Hörmann unglücklich ins eigene Tor um. Schlussendlich blieb es beim klaren 5:0-Sieg für die Neumarkter, während Erlauf weiterhin auf die ersten Punkte der Frühjahrssaison warten muss.

Harald Schobersberger, Trainer SV Erlauf: „Wir hatten gegen Neumarkt keine Chance. Die Mannschaft hat keine Körpersprache gezeigt und wir haben uns die Tore alle selbst geschossen.“

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Das war von uns ein xtrem gutes Spiel. Wir waren klar überlegen. Wir hätten auch sicher höher gewinnen können, allerdings waren wir zum Schluss dann zu nachlässig.“

Statistik:

Erlauf - Neumarkt 0:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (11.) Mikula, 0:2 (21.) Wagner, 0:3 (29.) Langthaler, 0:4 (59., Elfmeter) Fuchs, 0:5 (72., Eigentor) Hörmann

Karten: Martinka (61., Gelbe Karte Foul), Budak (77., Gelbe Karte Unsportl.)

Erlauf: Wenk (59. Schmidt), Budak (78. Schauer), De Monte, Vasek, Urban, Daxbacher, Reisinger, Hörmann, Arnold, Smahovsky, Martinka

Neumarkt: Langthaler (81. Stöger), Grünberger, Wagner, Ramsauer, Blauensteiner, Schachner (68. Sitz), Fuchs (68. Sambs), Mikula (81. Huber), Straninger, Grabner (81. Wiesner), Gundacker

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü