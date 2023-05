Punkteteilung in Ferschnitz

Ferschnitz - Ardagger/Viehdorf II 1:1. Die Hausherren finden ein bisschen besser in die Partie als die Gäste, die einen zu passiven Start hinlegen. Wirklich bemerkbar machen sich diese Spielanteile dann in der 30. Minute, Michael Lochner kommt aus aussichtsreicher Position zum Torabschluss, kann die Gelegenheit jedoch nicht nutzen. Auf der anderen Seite machen es die Gäste besser. Mittlerweile attackieren sie ein bisschen höher, bauen mehr Druck auf und können sich dafür auch noch vor der Pause belohnen. Nach einem Eckball trifft Hehenberger per Kopf zur Führung.

Ferschnitz belohnt sich

Nach dem Seitenwechsel sind wieder die Hausherren besser im Spiel. Trainer Gerhard Schnabl nimmt in der Pause außerdem innerhalb des Systems einige Umstellungen vor, unter anderem wandert Milan Vukovic von der Innenverteidigung in die Stürmerposition. In der 72. sollte sich dies auch bezahlt machen: Nach einer Flanke köpft Vukovic zum Ausgleich ein. Wenig später fällt auch das vermeintliche 2:1, das jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wird. Zu einem weiteren Treffer sollte es letztlich nicht mehr reichen, die Punkte werden also geteilt.

Gerhard Schnabl (Trainer USV Ferschnitz): „Unterm Strich war es eine gute Leistung von uns. Ob das 2:1 wirklich Abseits war, müssen wir uns noch einmal anschauen. Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Führung für uns, denke ich, verdient gewesen.“

Dominik Müllner (Trainer SG Ardagger/Viehdorf II): „Wir sind grundsätzlich viel zu passiv in die Partie gekommen. In der Phase, wo wir dann besser attackiert haben, ist uns auch das Tor gelungen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann von Minute zu Minute stetig zurückgefallen. Wir haben uns in diesem Spiel einfach keinen Sieg verdient.“

Statistik:

USV FERSCHNITZ - SG ARDAGGER/VIEHDORF II 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (40.) Hehenberger, 1:1 (72.) Vukovic.

Karten: Vukovic (55., Gelbe Karte Unsportl.), Elser (34., Gelbe Karte Foul)Albu (18., Gelbe Karte Foul).

Ferschnitz: Mollatz; Weinzierl, Bachler, Vukovic, Elser Sebastian; Zehetner, Schneckenreither; Kromoser (81. Eder), Hinteregger, Lochner (HZ. Berger); Sitz.

SG Ardagger/Viehdorf II: Kraft; Königshofer (77. Auer), Bühringer (62. Resnitschek), Hehenberger (92. Dirnberger), Elser Florian; Siclovan, Dirnberger Fabian; Seba, Temper, Lindenhofer; Albu (77. Hochgatterer).

Ferschnitz, 200 Zuschauer, SR Kremser.