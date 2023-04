Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht gesichert

Werbung

Ferschnitz - St. Oswald 2:0. Gerade zu Beginn der Partie attackieren die Gäste hoch und wollen es den Heimischen so schwer wie möglich machen. Es dauert dann bis zur 18. Minute, bis die Hausherren dennoch in Führung gehen. Eine Flanke kommt von der Seite rein in den Strafraum, Patrick Zehetner steht bereit und schließt ins kurze Eck ab. Das Führungstor mindert den Druck der Hausherren und sorgt für ein bisschen Erleichterung. Knapp zehn Minuten vor der Halbzeit werden dann aber auch die Gäste nochmals gefährlich. Bei einem Freistoß aus ca. 18 Metern muss sich Ferschnitz-Keeper Matthias Mollatz auszeichnen und kann den Ausgleich verhindern.

Frühzeitige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel dauert es dann nicht lang, ehe Ferschnitz die Vorentscheidung herbeiführt. In der 54. Minute kommt nach einer Aktion über die Seite die Flanke in den Strafraum auf Jakob Scheckenreither, der trocken zum 2:0 trifft. Mit dem zweiten Gegentor erhalten die Gäste den entscheidenden Rückschlag in dieser Partie, von dem sie sich nicht mehr erholen. Die Hausherren spielen den Sieg am Ende sicher nach Hause und sichern sich die drei Punkte.

Gerhard Schnabl (Trainer USV Ferschnitz): „Es war in der Hinsicht schwer, dass jeder heute einen Sieg erwartet hat. St. Oswald kämpft aber immer bis zum Schluss und gibt nie auf. Das 2:0 war sicher entscheidend, dass wir es dann solide nach Hause spielen konnten.“

Statistik:

Ferschnitz - St. Oswald 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (18.) Zehetner, 2:0 (54.) Schneckenreither

Karten:

Ferschnitz: Mollatz; Sitz, Berger (90+1. Beneder), Elser, Zehetner, Bachler, Hinteregger, Vukovic, Lochner (65. Eder), Schneckenreither (88. Veigl), Kromoser

St. Oswald: Mucska; Forsthofer Samuel (82. Hinterndorfer), Reutner (88. Forsthofer), Pavlovic, Fischl, Fichtinger, Wimmer, Aigner (67. Kampleitner), Hilber (67. Forsthofer), Leonhartsberger, Martonka

107 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Krickl