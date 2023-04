Lufthoheit bringt späte Wende

Werbung

Frankenfels - Klein-Pöchlarn 4:2. Das Spiel begann für den FCU Frankenfels mit einer kalten Dusche. Die Verteidigung der Gastgeber war noch nicht richtig sortiert, da nützte Miroslav Ronec einen Stanglpass, um in der 3. Minute auf 1:0 für Klein-Pöchlarn zu stellen. Die Pielachtaler hatten aber die richtige Antwort auf Lager und machten den Schaden bereits in der 7. Minute wieder gut: Nach einer Flanke von Sascha Fahrngruber köpfelte Dominik Rottensteiner zum 1:1 ein. Für den Stürmer, der aufgrund der Ausfälle von Alex Gruber, Mathias Berger und Nico Pfeffer in die Startelf rutschte, war es das erste Saisontor bei seinem erst zweiten Saisoneinsatz.

Klein-Pöchlarn legt nach

Knapp zehn Minuten später setzte es aber den nächsten Rückschlag für die Gastgeber: Jakub Maly traf für Klein-Pöchlarn zur neuerlichen Führung. Frankenfels hatte in der ersten Halbzeit zwar ein Chancenplus, konnte den Rückstand aber nicht mehr egalisieren. Weder vor noch nach der Pause, als sich die Gäste immer mehr aufs Verwalten verlagerten und ihr Glück im Konter suchten. Fast hätte die Taktik auch zum Erfolg geführt, doch FCU-Goalie Christian Klauser verhinderte mit einer starken Reaktion das 1:3. Erst nachdem Klein-Pöchlarns Michael Lagler für ein hartes Foul die rote Karte gesehen hatte (65.), gelang es dem Titelaspiranten, das Spiel zu drehen.

Kroslak leitet die Wende ein

Juraj Kroslak verwertete eine Flanke von Jonas Niederer zum Ausgleich (73.), Daniel Pfeffer traf kurz vor seiner Einwechslung zum 3:2 (84.). Für den 26-jährigen Reserve-Torjäger war es das erste Tor in der Kampfmannschaft. Diesmal hatte Michael Grubner die Flanke geliefert. Eine hohe Hereingabe führte auch ein viertes Mal zum Erfolg: Jonas Niederer nützte den Assist von Kroslak und traf zur endgültigen Entscheidung (91.). Fast wäre Niederer sogar noch ein Doppelpack gelungen, doch sein zweiter Kopfball ging kurz danach an die Latte. „Ich bin sicher, dass wir auch bei elf gegen elf zumindest noch unentschieden gespielt hätten“, sagt FCU-Coach Martin Stupphann. „Wir waren über 90 Minuten klar besser und haben unsere Kopfballstärke sehr gut ausgespielt.“

Thomas Kögl, Trainer USV Klein-Pöchlarn: „Wir haben sehr gut gestartet und hatten einige gefährliche Chancen. Die Rote Karte war unglücklich, da hätte man die Aktion sicher besser lösen können. Wir haben zu zehnt aber noch super gekämpft. Mit der Leistung bin ich trotz Niederlage zufrieden.“

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Juraj Kroslak (73.), Heim Jonas Niederer (90.), Heim Daniel Pfeffer (84.), Heim Dominik Rottensteiner (7.), Gast Jakub Maly (19.), Gast Miroslav Ronec (3.)

Frankenfels: Christian Klauser, Jürgen Wieland, Dominik Tod, Jonas Niederer, Dominik Rottensteiner, Juraj Kroslak, Christian Winter, Dominik Lukas Rauchberger, Sascha Fahrngruber, Mario Wutzl, Michael Grubner, Fabian Hofegger, Daniel Pfeffer, Kilian Karner, Simon Hollaus, Daniel Pfeffer (75. statt Dominik Rottensteiner), Kilian Karner (79. statt Christian Winter)

Kleinpöchlarn: Roland Gruber, Raphael Reiner, Michael Lagler, Philip Schwarzinger, Miroslav Ronec, Mathias Lagler, Edis Daliposki, Tobias Schwarzinger, Christian Silberknoll, Jakub Maly, Mihai-Lucian Foca, Maximilian Hochenauer, Thomas Franz Trzil, Jakob Berger, Luca Haberleitner, Thomas Kögl

Karten: Jürgen Wieland (39. Gelb Foul), Dominik Tod (69. Gelb Foul), Edis Daliposki (60. Gelb Foul), Miroslav Ronec (88. Gelb Foul), Michael Lagler (65. Rot Foul)