Frankenfels hat nach Blitzstart wenig Mühe

Frankenfels - Krummnussbaum 4:1. Nach dem 6:1-Sieg gegen Nöchling war der FCU Frankenfels auch im Heimspiel gegen Krummnussbaum auf drei Punkte aus. Da kam es den Hausherren entgegen, dass Gäste-Goalie Tomas Klacansky gleich zu Beginn ein Geschenk mitbrachte: Der Keeper, der von 2015 bis 2021 für die Pielachtaler im Einsatz war, ließ in der ersten Spielminute einen harmlosen Schuss aus, Michael Grubner staubte zum 1:0 ab. Frankenfels bestimmte danach das Spiel und verzeichnete auch die klar besseren Chancen als die Gäste. Bei zwei Latten- und einem Stangentreffer der Gastgeber hatte Krummnussbaum Glück, im Spiel zu bleiben. Michael Deuretzbacher sorgte nach einer Flanke von Christian Winter dann aber kurz vor der Pause für das verdiente 2:0 (43.).

Fahrngruber als Assistgeber

Die Gäste konnten es in der zweiten Halbzeit nicht mehr spannend machen, Juraj Kroslak verwertete eine Flanke von Sascha Fahrngruber per Kopf zum 3:0 (66.), danach lieferte Fahrngruber einen perfekten Stanglpass für Jonas Niederer, der auf 4:0 erhöhte (78.). Krummnussbaum war nur noch das Ehrentor vergönnt. Das war dafür sehenswert. Beim Weitschuss von Christoph Schmidinger gab es für FCU-Goalie Christian Klauser keine Abwehrchance (81.). Frankenfels gab sich eine Woche vor dem möglicherweise meisterschaftsvorentscheidenden Spiel gegen Neumarkt keine Blöße. “Die meiste Zeit über war es ein Spiel auf ein Tor”, sagt Frankenfels-Coach Martin Stupphann. “Wenn es zur Halbzeit 5:0 steht, wäre das auch okay gewesen.”

06.05.2023 16:30

Statistik:

Frankenfels - Krummnussbaum 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (1.) Grubner, 2:0 (43.) Deuretzbacher, 3:0 (66.) Kroslak, 4:0 (78.) Niederer, 4:1 (81.) Schmidinger

Karten: Olgun (71., Gelbe Karte Foul), Schmidinger (79., Gelbe Karte Kritik)

Frankenfels: Grubner (74. Hollaus), Wieland (HZ. Berger), Klauser, Fahrngruber, Wutzl (81. Pfeffer), Deuretzbacher, Winter, Kroslak, Rauchberger, Niederer Jonas, Niederer Patrick

Krummnussbaum: Kerndler, Kirchner, Frühwirth (77. Yesilöz), Fraiß, Riedl, Glvac, Demirci (70. Olgun), Gruber, Klacansky, Schmidinger, Winkelmann

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Becker