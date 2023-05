Frankenfels macht das halbe Dutzend voll

Frankenfels - Nöchling 6:1. Nach der 3:5-Niederlage in Münichreith am Samstag musste für Titelaspirant FCU Frankenfels im Heimspiel gegen Nöchling drei Punkte her. Mit der Rückkehr von Abwehrchef Patrick Niederer kam wieder Stabilität in die Hintermannschaft der Hausherren, der Tabellenvorletzte konnte nicht viel ausrichten. Juraj Kroslak, der in Münichreith alle drei Tore der Gäste erzielt hatte, brachte Frankenfels in der 21. Minute in Führung, Sascha Fahrngruber legte fünf Minuten später das 2:0 nach. Nöchling konnte durch Fabian Schachenhofer zwar noch einmal verkürzen (34.), doch Michael Grubner stellte den Zwei-Tore-Vorsprung mit einem schönen Schlenzer postendwendend wieder her (36.).

FCU schafft klare Verhältnisse

Ex-Profi Fahrngruber fixierte mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Halbzeitstand (45.), kurz nach Wiederbeginn schnürte auch Kroslak den Doppelpack. Nach knapp einer Stunde Spielzeit begann FCU-Trainer Martin Stupphann durchzuwechseln, am Zwischenstand änderte sich nicht mehr viel. Michael Deuretzbacher nach einem Freistoß im zweiten Versuch das halbe Dutzend voll (83.) und fixierte den 6:1-Endstand. “Wir haben uns ganz anders präsentiert als in Münichreith”, war Stupphann zufrieden. “Auch wenn es uns Nöchling nicht besonders schwer gemacht hat. Fast alle unsere Tore sind über die Seite gefallen. Wir haben den Ball immer gut hineingespielt, auch die Laufwege haben gepasst.”

01.05.2023 16:30

Statistik:

Frankenfels - Nöchling 6:1 (4:1)

Torfolge: 1:0 (21.) Kroslak, 2:0 (26.) Fahrngruber, 2:1 (34.) Schachenhofer, 3:1 (36.) Grubner, 4:1 (45.) Fahrngruber, 5:1 (47.) Kroslak, 6:1 (83.) Deuretzbacher

Karten: Pfeffer (86., Gelbe Karte Foul)Heindl (40., Gelbe Karte Foul), Freinschlag (82., Gelbe Karte Foul)

Frankenfels: Niederer Jonas, Wutzl, Klauser, Kroslak (70. Pfeffer), Niederer Patrick, Deuretzbacher, Fahrngruber, Wieland (56. Tod), Rauchberger, Grubner (64. Pfeffer), Winter (56. Berger)

Nöchling: Kerschbaumer (69. Pilz), Schachenhofer Matthäus, Hader, Spiegl (81. Deisel), Dörr, Heindl, Schachenhofer Florian, Schachenhofer Fabian, Freinschlag, Muttenthaler (75. Schachenhofer), Schopf (81. Wurzer)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Griessler