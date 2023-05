Drei Punkte für Bischofstetten

Klein-Pöchlarn - Bischofstetten 1:2. Die Anfangsphase der Partie zwischen Klein-Pöchlarn und Bischofstetten gehörte den Gästen. Bereits in der zwölften Minute stellte Bischofstettens Christoph Schagerl mit Saisontor Nummer sieben auf 1:0. Danach hatte man weitere gute Chancen, die man allerdings nicht nutzen konnte. Klein-Pöchlarn kam im Laufe der ersten Halbzeit noch heran und glich in der 38. Minute durch Tobias Schwarzinger aus.

Ondrej Gabor erzielt Siegestreffer

Nach der Pause waren es erneut die Gäste aus Bischofstetten, die in den ersten Minuten die Oberhand hatten: Dieses Mal war es Ondrej Gabor, der acht Minuten nach Wiederanpfiff für die Führung sorgte. Die übrige zweite Halbzeit blieb sehr spannend mit guten Torchancen auf beiden Seiten. Den Gastgebern aus Klein-Pöchlarn gelang es allerdings nicht heranzukommen und musste sich schlussendlich knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Für die SU Bischofstetten ist es damit der dritte Sieg in dieser Frühjahrssaison und die dritte Partie in Folge, in der man anschreiben konnte.

Thomas Kern, Trainer SU Bischofstetten: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr gut, da hätten wir höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein wenig mühsam, schlussendlich konnten wir aber dennoch verdient gewinnen.“

Statistik:

Klein-Pöchlarn - Bischofstetten 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (12.) Schagerl, 1:1 (38.) Schwarzinger, 1:2 (53.) Gabor

Karten: Schwarzinger (86., Gelbe Karte Unsportl.)Slowik (57., Gelbe Karte Unsportl.)

Klein-Pöchlarn: Vogel (64. Ciplak), Gruber, Ronec, Daliposki, Schwarzinger Philip, Reiner, Silberknoll, Lagler, Schwarzinger Tobias, Foca, Schmid (22. Schwaighofer)

Bischofstetten: Schagerl, Mahorka, Conka, Schober Matthias (72. Schober), Gabor, Zuser, Kerschner, Gansberger, Obetko, Maierhofer, Slowik (80. Minin)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Celikkiran