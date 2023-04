Neumarkt feiert Auswärtssieg

Werbung

Kleinpöchlarn - Neumarkt 1:3. Der SV Neumarkt startete von Beginn an gut in die Partie und brachte Klein-Pöchlarn in den ersten 20 Minuten offensiv stark in Bedrängnis. Der Tabellenführer spielte einige gefährliche Chancen in der Anfangsphase heraus, blieb aber vorerst vor dem gegnerischen Tor zu inkonsequent. In der 21. Minute gelang Marcel Fuchs dann der Führungstreffer für die Gäste. Neun Minuten später gerieten die Gastgeber aus Klein-Pöchlarn auch 0:2 in Rückstand: Eine gefährliche Flanke der Neumarkter lenkte Christian Silberknoll unglücklich per Kopf in das eigene Tor ab. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der 2:0-Führung für die Neumarkter.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel stellte sich eine ausgeglichene Partie ein, in der Klein-Pöchlarn einige Male die Chance hatte, den Anschlusstreffer zu erzielen. Das 1:2 gelang den Gastgebern auch, allerdings zu spät: Erst in der 87. Minute erzielte Jakub Maly für Klein-Pöchlarn per Kopf den Anschlusstreffer und machte die Partie kurz nochmal spannend. Neumarkt verteidigte die Führung allerdings bis zum Schluss und konnte in der Nachspielzeit noch per Elfmeter auf 3:1 erhöhen: Nach einem Foul verwertete Jakub Mikula souverän zum 3:1.

Mit dem Sieg kann der SV Neumarkt seine Tabellenführung weiterhin verteidigen. Klein-Pöchlarn liegt mit 17 Punkten auf Tabellenrang acht.

Thomas Kögl, Trainer USV Klein-Pöchlarn: „Neumarkt hatte schon mehr Spielanteile, allerdings war die Partie ansonsten ziemlich neutral. Ein Punkt wäre glaub ich drinnen gewesen und hätten wir uns auch verdient. Mit der Leistung der Mannschaft war ich nämlich wieder sehr zufrieden.“

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Wir haben sehr ambitioniert gespielt, waren aber in der Offensive zu inkonsequent mit unseren Chancen. Schlussendlich war es dennoch ein hochverdienter Sieg, den wir zum Schluss noch ein wenig zu spannend gemacht haben.“

Statistik:

Kleinpöchlarn - Neumarkt 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (21.) Fuchs, 0:2 (30., Eigentor) Silberknoll, 1:2 (87.) Maly, 1:3 (90+2., Elfmeter) Mikula

Karten: Reiner (75., Gelbe Karte Unsportl.), Daliposki (38., Gelbe Karte Unsportl.)

Kleinpöchlarn: Daliposki (83. Lagler), Lagler Michael (71. Haberleitner), Ronec, Schwarzinger Tobias, Maly, Schwaighofer (69. Spahiu), Schmid, Schwarzinger Philip, Reiner, Gruber, Silberknoll

Neumarkt: Ramsauer, Gundacker, Fuchs (52. Kramer), Grabner (85. Wiesner), Sambs (76. Puppenberger), Schachner, Mikula, Grünberger, Blauensteiner, Straninger, Langthaler (76. Sitz)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Yalcin