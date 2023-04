Krummnußbaum gewinnt Derby

Werbung

Krummnußbaum - Erlauf 2:1. Sowohl für Krummnußbaum als auch für Erlauf ging es diese Woche um Einiges. Beide Mannschaften legten keinen guten Saisonauftakt hin und mussten sich im ersten Spiel geschlagen geben. Im Derby wollten dementsprechend beide Teams den Saisonstart mit drei Punkten noch retten.

Die erste Top-Chance der Partie hatten die Gäste aus Erlauf. Fabian De Monte wurde top in Szene gesetzt, vergab aber schlussendlich vorm gegnerischen Tor. Die Erlaufer hatten in der restlichen ersten Halbzeit weitere sehr gute Tormöglichkeiten, darunter auch ein Stangenschuss, allerdings gelang es den Gästen nicht, in Führung zu gehen. Krummnußbaum hatte ebenfalls einige Chancen, war in der ersten Halbzeit den Gästen aber eher unterlegen.

Führungstreffer nach Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Bereits in der 49. Minute gelang es den Gastgebern aus Krummnußbaum in Führung zu gehen: Einen Eigenfehler der Erlaufer Defensive nutzte Helmut Schmidinger aus und stellte auf 1:0. Erlauf blieb dran und hatte gute Chancen auf den Ausgleich, allerdings kassierte man in der 65. Minute auch das 0:2. Nach einer Flanke beförderte Keeper Jakob Arnold den Ball unglücklich ins eigene Tor. Sebastian Schmidt konnte für die Gäste in der 84. Minute mit dem Anschlusstreffer die Schlussphase der Partie zwar nochmal spannend machen, allerdings verteidigte Krummnußbaum die knappe 2:1-Führung bis zum Ende und kürte sich zum Derbysieger.

Harald Schobersberger, Trainer SV Erlauf: „Die Schiedsrichterleistung war meiner Meinung nach leider inakzeptabel. Da waren einige rotverdächtige Fouls, sowie ein nichtgegebener Elfmeter dabei. Kämpferisch waren wir besser.“

Dominik Ledermüller, Obmann Stellvertreter SV Krummnußbaum: „Die Schiedsrichterleistung war wirklich nicht sehr gut. Für uns sind die drei Punkte nach der Niederlage gegen Maria Taferl sehr wichtig. Wir konnten uns auf jeden Fall steigern, allerdings ist noch immer viel Luft nach oben.“

Tore: Heim Helmut Schmidinger (49.), Gast Jakob Arnold (65., Eigentor), Gast Sebastian Schmidt (84.)

Krummnussbaum: Tomas Klacansky, Alexander Fraiß, Adrian Frühwirth, Mert Olgun, Helmut Schmidinger, Igor Glvac, Patrick Winkelmann, Christoph Schmidinger, Markus Gratzer, Stefan Grossberger, Michael Riedl, Michael Gallenbacher, Jonas Kerndler, Maximilian Anderst, Ahmet Yesilöz, Christopher Wolz, Alexandro Kirchner, Alexandro Kirchner (60. statt Mert Olgun), Jonas Kerndler (60. statt Stefan Grossberger), Christopher Wolz (84. statt Christoph Schmidinger)

Erlauf: Jakob Arnold, Andreas Mitmasser, Jonas Reisinger, Peter Martinka, Martin Smahovsky, Patrik Vasek, Fabian De Monte, Felix Thier, Simon Daxbacher, Mehmet Budak, Florian Wenk, Eduar Musa, Marcel Scheuchelbauer, Sebastian Schmidt, Jan Klaus Lercher, Sebastian Schmidt (65. statt Florian Wenk), Jan Klaus Lercher (72. statt Andreas Mitmasser)

Karten: Igor Glvac (31. Gelb Foul), Michael Riedl (42. Gelb Foul), Helmut Schmidinger (69. Gelb Foul), Patrick Winkelmann (90. Gelb Foul)