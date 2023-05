Geteilte Punkte

Krummnußbaum - Klein-Pöchlarn 1:1. Nach dem souveränen Sieg gegen Nöchling holte der SV Krummnußbaum auch im Nachtragsspiel gegen Klein-Pöchlarn einen Punkt.

Die erste Hälfte der Partie gehörte den Gästen aus Klein-Pöchlarn. Nach der schwachen Leistung am Freitag gegen St. Oswald fand die Elf von Trainer Thomas Kögl wieder zu alter Stärke und kam zu gefährlichen Torchancen. Das erste Tor erzielten die Gäste allerdings erst in der 38. Minute durch Jakub Maly. Bis zur Pause blieb es auch bei der knappen 1:0-Führung für Klein-Pöchlarn.

Rot für Krummnußbaum

Auch in der zweiten Halbzeit hatte die Kögl-Elf gute Torchancen, um den Vorsprung auszubauen. Allerdings scheiterte man jedes Mal an der mangelnden Chancenverwertung. In der 69. Minute sah Krummnußbaums Helmut Schmidinger nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und ließ seine Mannschaft zu zehnt zurück.

Nach dem Ausschluss waren es allerdings eher die Krummnußbaumer, die in Unterzahl eine Steigerung zeigten. Nur wenige Minuten später gelang sogar der Ausgleichstreffer durch Alexandro Kirchner. In der Schlussphase hatten beide Teams noch einige Torchancen, jedoch versäumten es beide den Siegestreffer zu erzielen. Schlussendlich trennten sich Krummnußbaum und Klein-Pöchlarn mit geteilten Punkten.

Thomas Kögl, Trainer USV Klein-Pöchlarn: „Krummnußbaum hatte zu zehnt mehr Torchancen als zu elft. Wir hätten vorher schon lange die Partie entscheiden müssen, denn genug Möglichkeiten hätten wir gehabt. Ein Sieg wäre verdient gewesen.“

Statistik:

Krummnußbaum - Klein-Pöchlarn 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (38.) Maly, 1:1 (73.) Kirchner

Karten: Schmidinger (69., Rote Karte Tätl.), Fraiß (20., Gelbe Karte Foul), Heinzl (90+5., Gelbe Karte Kritik), Glvac (44., Gelbe Karte Foul), Schmidinger (58., Gelbe Karte Unsportl.)Reiner (50., Gelbe Karte Foul), Silberknoll (54., Gelbe Karte Foul), Maly (69., Gelbe Karte Unsportl.)

Krummnussbaum: Glvac, Winkelmann, Schmidinger Christoph (83. Wolz), Gratzer, Riedl, Kirchner (83. Anderst), Frühwirth, Schmidinger Helmut, Kerndler (63. Demirci), Klacansky, Gruber Daniel (14. Fraiß)

Kleinpöchlarn: Silberknoll, Gruber Roland, Lagler Mathias (58. Vogel), Maly, Ronec, Foca, Schwarzinger Philip, Reiner, Daliposki, Schmid, Lagler Michael (83. Schwarzinger)

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Eder