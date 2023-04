Souveräner Sieg

Krummnussbaum - Nöchling 4:0. Bereits nach lediglich drei Minuten lagen die Gastgeber aus Krummnußbaum 1:0 in Führung. Für das schnelle Tor sorgte Christoph Schmidinger. Die Nöchlinger hatten danach eine sehr gute Chance auf den schnellen Ausgleich, allerdings blieb es beim 0:1. Ansonsten waren die Gäste in den ersten 45 Minuten selten gefährlich.

In der 22. Minute legten hingegen die Krummnußbaumer nach und stellten durch Alexandro Kirchner auf 2:0. Auch das 3:0 fiel noch vor der Pause: Abermals war es Christoph Schmidinger der in der 40. Minute für die komfortable Halbzeitführung seiner Mannschaft sorgte.

Auch nach der Halbzeitpause blieb der SV Krummnußbaum die spielbestimmende Mannschaft und ließ wenige Torchancen der Nöchlinger zu. In der 49. Minute traf zum dritten Mal Christoph Schmidinger per Kopf und stellte auf 4:0. Bis zum Spielende verteidigte Krummnußbaum das 4:0 souverän und feierte schlussendlich nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Dominik Ledermüller, Co-Trainer SV Krummnußbaum: „Die Mannschaft konnte diese Woche eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen. Das war echt ein super Sieg, der vor allem auch fürs Selbstvertrauen sehr wichtig ist.“

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Bei uns haben wieder einige Stammspieler gefehlt. Auch die Chancenverwertung war nicht gut genug.“

Statistik:

Krummnussbaum - Nöchling 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Schmidinger, 2:0 (22.) Kirchner, 3:0 (40.) Schmidinger, 4:0 (49.) Schmidinger

Karten: Klacansky (81., Gelbe Karte Unsportl.), Winkelmann (28., Gelbe Karte Foul), Riedl (15., Gelbe Karte Foul)Muttenthaler (17., Gelbe Karte Foul), Schwarzel (73., Gelbe Karte Foul)

Krummnussbaum: Klacansky, Glvac, Winkelmann, Kerndler, Riedl, Kirchner, Frühwirth (56. Demirci), Schmidinger Helmut, , Gruber, Schmidinger Christoph (76. Wolz), Gratzer

Nöchling: Hader, Schachenhofer Florian (61. Kerschbaumer), Dörr, Schachenhofer Matthäus, Schopf (61. Heindl), Muttenthaler (82. Deisel), Freinschlag, Spiegl, Fischl (61. Pilz), Schwarzel, Schachenhofer Fabian

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Marinko Zilic