Maria Taferl erkämpft Punkt

Maria Taferl - Ardagger / Viehdorf II 1:1. Die SG Ardagger/Viehdorf II spielte bis dato eine perfekte Frühjahrssaison mit drei Siegen aus drei Spielen. Im vierten Saisonspiel ging diese Serie nun aber zu Ende. Gegen den Tabellensechsten Maria Taferl musste sich der Vize-Herbstmeister mit einem Unentschieden begnügen.

In den ersten 45 Minuten kam der klare Favorit Ardagger/Viehdorf II zwar zu einigen guten Chance, versäumte es allerdings einen Treffer zu erzielen. Bis zur Halbzeitpause blieb es also bei einem 0:0.

Ausgleich per Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel gelang es Außenseiter Maria Taferl in Führung zu gehen. Die Gastgeber nutzten einen Abwehrfehler der Gegner aus und stellten in der 56. Minute sensationell durch Benjamin Karpf auf 1:0. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit versuchte Maria Taferl alles, um das knappe 1:0 über die Zeit zu bringen. Allerdings bekam die SG Ardagger/Viehdorf II in der 79. Minute einen Elfmeter zugesprochen, welchen Matthias Temper souverän zum Ausgleich verwertete. In den übrigen zehn Minuten versuchte die Gastmannschaft der SG Ardagger/Viehdorf II noch alles, um den Sieg herbeizuführen, allerdings blieb es schlussendlich beim 1:1.

Während es für die SG Ardagger/Viehdorf II somit zwei verlorene Punkte im Titelkampf sind, feiert der USC Maria Taferl nach dem Sieg gegen St. Oswald erneut einen Punktgewinn.

Statistik:

Maria Taferl - SG Ardagger / Viehdorf II 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (56.) Karpf, 1:1 (79., Elfmeter) Temper

Karten: Reithmayer (90+4., Gelbe Karte Foul), Lindenhofer (79., Gelbe Karte Foul)Temper (72., Gelbe Karte Foul), Albu (72., Gelbe Karte Kritik)

Maria Taferl: Karpf, Luegbauer Christoph, Hackl (37. Mitmasser), Hofmann, Brankl (86. Colle), Schatz, Hofbauer, Schmid, Reithmayer, Lindenhofer Leo, Luegbauer Patrick

SG Ardagger / Viehdorf II: Kraft, Albu (87. Ebner), Elser, Lindenhofer Andreas, Amon, Siclovan, Bühringer (65. Resnitschek), Seba (90+1. Dirnberger), Temper, Weniger (HZ. Königshofer), Hehenberger

72 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Mosch