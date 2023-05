Torfest ohne Sieger

Maria Taferl - Bischofstetten 4:4. Die Partie zwischen Maria Taferl und Bischofstetten startete mit einer äußerst torreichen Anfangsphase. Bereits nach zwei Minuten gerieten die Gäste aus Bischofstetten nach einem Tor von Leo Lindenhofer in Rückstand. Die Antwort der Bischofstettener ließ ebenso kurz auf sich warten: In der fünften Spielminute glich Stefan Conka aus. In der zehnten Minute ging Maria Taferl allerdings abermals in Führung. Dieses Mal war der Torschütze Bastian Brankl.

Nach torreichen zehn Minuten stellte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit ein, in der beide Mannschaften zu weiteren gefährlichen Chancen kamen. Mit einem Doppelpack in der 27. und 35. Minute sorgte abermals Stefan Conka dieses Mal für die Führung der Bischofstettener. Allerdings hielt auch diese Führung nicht lange: Alexander Hofbauer erzielte zwei Minuten später bereits wieder das 3:3 für Maria Taferl.

Ausgleich kurz vor Schluss

Nach einer torreichen ersten Hälfte mit sechs Treffern, verlief die zweite Halbzeit etwas ruhiger. Nach Wiederanpfiff fiel erst in der 68. Minute das 4:3 für Bischofstetten durch Ondrej Gabor. Danach sah es lange Zeit nach einem Sieg für die SUB aus, ehe Maria Taferl in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer durch Timo Scheer gelang.

Bischofstetten beendet damit die Doppelrunde mit insgesamt vier Punkten und liegt momentan am vierten Tabellenrang. Der USC Maria Taferl liegt nach dem Punktgewinn auf Tabellenrang acht.

Thomas Kern, Trainer SU Bischofstetten: „In der ersten Halbzeit haben wir hinten zu viel zugelassen, das haben wir nach der Pause dann deutlich besser gemacht. Wenn man vier Tore schießt, muss man die Partie eigentlich auch gewinnen.“

Raphael Colle, Sektionsleiter USC Maria Taferl: „Die Leistung der Mannschaft hat wieder gut gepasst. Über den Punktgewinn gegen den nächsten starken Gegner können wir uns auf jeden Fall freuen.“

Statistik:

Maria Taferl - Bischofstetten 4:4 (3:3)

Torfolge: 1:0 (2.) Lindenhofer, 1:1 (5.) Conka, 2:1 (10.) Brankl, 2:2 (27.) Conka, 2:3 (35.) Conka, 3:3 (37.) Hofbauer, 3:4 (68.) Gabor, 4:4 (92.) Scheer

Karten: Rapolter (74., Gelbe Karte Unsportl.), Hofbauer (20., Gelbe Karte Foul), Mairhofer (87., Gelbe Karte Unsportl.), Lindenhofer (73., Gelbe Karte Kritik), Ebner (91., Gelbe Karte Foul)Conka (92., Gelbe Karte Unsportl.)

Maria Taferl: Hofmann, Lindenhofer, Luegbauer Christoph, Schmid, Rapolter, Mitmasser (64. Weichinger), Brankl (HZ. Ebner), Hofbauer, Luegbauer Patrick, Scheer, Mairhofer

Bischofstetten: Schober Matthias, Gabor, Obetko, Slowik, Zuser, Schober Michael, Kerschner, Khilobok, Schagerl, Conka, Mahorka

84 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Kremser