Ferschnitz feiert Auswärtssieg

Münichreith - Ferschnitz 1:3. Münichreiths Trainer Daniel Lehner musste zu Hause gegen Ferschnitz auf einige Stammspieler verzichten. Zu der ohne hin schon langen Verletztenliste kam diese Woche noch Bernhard Jagsch dazu, der sich im Auftaktspiel gegen Erlauf verletzte. Außerdem musste Münichreith im Spiel gegen Ferschnitz auch auf den gesperrten Legionär Andrej Majstinik verzichten.

Trotz geschwächtem Kader hielt die Heimelf in der ersten Halbzeit gut mit Ferschnitz mit und ging in der zwölften Minute nach einem Eigentor von Ferschnitz‘ Daniel Sitz 1:0 in Führung. In der 34. Minute glichen die Gäste allerdings durch Patrick Zehetner per Elfmeter aus.

Klare Verhältnisse in Hälfte zwei

Nach der Halbzeitpause verloren die Gastgeber ein wenig den Faden und standen defensiv nicht mehr kompakt genug. In der 51. Minute kassierte Münichreith den 1:2-Gegentreffer durch Kilian Bachler. Ferschnitz war überlegen und ließ Münichreith nur mehr selten vors eigene Tor kommen. In der 58. Minute legte Michael Lochner für Ferschnitz nach und fixierte den 3:1-Endstand.

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Das war auf jeden Fall eine verdiente Niederlage. In der ersten Halbzeit war die Leistung noch gut. Danach sind wir defensiv nicht mehr kompakt gestanden und haben dem Gegner zu viel Platz gelassen.“

Gerhard Schnabl, Trainer USV Ferschnitz: „Das wichtigste Puzzleteil war für uns heute das 1:1, das hat uns wieder ins Spiel gebracht. Danach haben wir es gut gespielt. Mit dem Sieg haben wir uns einen Punktepolster sichern können.“

Tore: Gast Kilian Bachler (51.), Gast Michael Lochner (58.), Gast Daniel Sitz (12., Eigentor), Gast Patrick Zehetner (34., Elfmeter)

Münichreith: Lukas Lackner, Lukas Ballwein, Alexander Edelbacher, Kevin Alagic, Alexander Weißengruber, Elias Mühlberger, Philipp Brunner, David Hametner, Miroslav Mihok, Daniel Lehner, Martin Hrosovsky, Timo Bierbaumer, Johann Bierbaumer, Manuel Hametner, David Reithner, Manuel Hametner (63. statt Kevin Alagic), Johann Bierbaumer (87. statt Alexander Edelbacher)

Ferschnitz: Matthias Mollatz, Klaus Hinteregger, Sebastian Elser, Bastian Weinzierl, Lukas Kromoser, Jakob Schneckenreither, Milan Vukovic, Patrick Zehetner, Kilian Bachler, Daniel Sitz, Michael Lochner, Markus Kaltenbrunner, Klaus Beneder, Josef Leimhofer, Jonas Veigl, Florian Eder, Florian Eder (81. statt Jakob Schneckenreither), Jonas Veigl (90. statt Michael Lochner)

