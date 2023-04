Münichreith feiert Heimsieg

Münichreith - Frankenfels 5:3. Die Gastgeber aus Münichreith legten gegen den Tabellendritten Frankenfels den bestmöglichen Start in die Partie hin. Innerhalb der ersten Viertelstunde trafen je Lukas Ballwein, Martin Hrosovsky und Andrej Majstinik einmal und stellten so früh in der Partie auf 3:0. Nachdem sich die Frankenfelser vom Schock der Anfangsphase erholten, konnten sie einen Zahn zulegen und brachten Münichreith ordentlich in Bedrängnis. In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnte Frankenfels‘ Top-Scorer Juraj Kroslak mit einem Hattrick auf 3:3 stellen und die Partie auf einen Schlag wieder spannend machen.

Debüttreffer für Weißengruber

Nach der Halbzeitpause war die Partie dann ziemlich ausgeglichen und beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten auf den Führungstreffer. In der 70. Minute waren es dann erneut die Gastgeber aus Münichreith, die in Führung gingen: Alexander Weißengruber, der erst im Winter zum Verein gekommen ist, stellte mit seinem ersten Treffer für Münichreith auf 4:3. Frankenfels geriet daraufhin wieder unter Druck, konnte dieses Mal aber nicht den Ausgleich erzielen. In der 84. Minute traf für Münichreith abermals Legionär Andrej Majstinik und entschied somit die Partie.

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Uns ist in der Offensive vieles gelungen und vor dem Tor waren wir eiskalt. Die Halbzeitpause ist nach den drei Gegentoren gerade recht gekommen. In der zweiten Halbzeit standen wir wieder sehr gut und konnten schlussendlich verdient gewinnen.“

Martin Stupphann, Trainer FCU Frankenfels: “Wir haben als Mannschaft einen schlechten Tag gehabt, da waren vielleicht ein, zwei Spieler in Normalform. Wenn man nach einem 0:3 noch einmal zurückkommt, muss man einfach cleverer spielen. In der Abwehr hat uns Patrick Niederer gefehlt, der normalerweise alles zusammenhält. Wir haben uns fünf Stellungsfehler geleistet, die zu Gegentoren geführt haben. Münichreith hat eine starke Offensive und gute Einzelspieler und hat das gut genützt. Sie haben sich den Sieg verdient.”

Statistik:

Münichreith - Frankenfels 5:3 (3:3)

Torfolge: 1:0 (10.) Ballwein, 2:0 (12.) Hrosovsky, 3:0 (14.) Majstinik, 3:1 (40.) Kroslak, 3:2 (41.) Kroslak, 3:3 (45.) Kroslak, 4:3 (70.) Weißengruber, 5:3 (84.) Majstinik

Karten:

Münichreith: Lehner, Haselböck, Brunner, Hrosovsky, Weißengruber (79. Hametner), Mihok, Ballwein (86. Edelbacher), Bierbaumer, Edelbacher Alexander (59. Hametner), Mühlberger, Majstinik

Frankenfels: Klauser, Kroslak, Wieland (57. Berger), Grubner, Deuretzbacher, Niederer, Winter (80. Pfeffer), Fahrngruber, Wutzl (80. Pfeffer), Tod (71. Rottensteiner), Rauchberger

39 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner