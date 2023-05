Erfolgreiche Doppelrunde

Münichreith - Yspertal 3:1. In der Anfangsphase starteten beide Teams gut in die Partie und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Danach gewann aber die Heimelf aus Münichreith die Oberhand über das Spiel und ging in der 20. Minute in Führung: Nach Vorlage von Alexander Weißengruber stellte Legionär Andrej Majstinik auf 1:0. In der 39. Minute gab es für die Gäste aus Yspertal den nächsten Rückschlag: Top-Torschütze Rene Schaumüller musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Patrick Göbl ins Spiel.

Majstinik trifft dreimal

In der zweiten Halbzeit blieben weiterhin die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und erhöhten in der 53. Minute abermals durch Andrej Majstinik auf 2:0. Wenige Minuten später konnte Yspertals Markus Affengruber per Kopf den Anschlusstreffer erzielen und die Partie nochmal spannend machen. Allerdings traf in der 65. Minute Andrej Majstinik zum dritten Mal in dieser Partie und fixierte den 3:1-Endstand.

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Wir waren offensiv und defensiv wieder sehr gut und konnten schlussendlich verdient gewinnen. Mit der Doppelrunde können wir äußerst zufrieden sein.“

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Wir haben in den ersten zehn Minuten gut begonnen, dann ist die Mannschaft ein wenig eingegangen. Da haben wir dann zu viele Eigenfehler gemacht.“

Statistik:

Münichreith - Yspertal 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (20.) Majstinik, 2:0 (53.) Majstinik, 2:1 (57.) Affengruber, 3:1 (65.) Majstinik

Karten: Majstinik (89., Gelbe Karte Unsportl.)Irk (90., Gelbe Karte Unsportl.), Affengruber (39., Gelbe Karte Kritik)

Münichreith: Brunner, Hrosovsky, Mühlberger, Majstinik, Haselböck, Lehner (61. Edelbacher), Lackner, Hebenstreit, Weißengruber (82. Alagic), Ballwein (9. Hametner), Mihok

Yspertal: Eder Christian, Spitzhofer, Affengruber, Gurega, Schroll, Kernstock, Schaumüller (39. Göbl), Eder Dominik, Schauer, Poptile (60. Irk), Schagerl (69. Ennengl)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Fanica Popov