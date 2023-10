Franz Kremser übernimmt in Maria Taferl

Nachdem sich der USC Maria Taferl vor gut zwei Wochen dazu entschieden hat, mit Ex-Trainer Alexander Schrenk getrennte Wege zu gehen, begann die Suche nach einem neuen Coach für den Tabellenelften. Nun stellte der Verein den neuen Trainer vor: Franz Kremser wird ab sofort die Betreuung der Mannschaft übernehmen.

„Der 63-jährige Franz Kremser bringt jede Menge Erfahrung mit und soll unsere Mannschaft zumindest bis zur Winterpause, mit Option auf Verlängerung, betreuen. Das Ziel ist ganz klar: Durch die personelle Veränderung möchten wir einen neuen Impuls setzen und eine positive Trendwende schaffen“, erklärt der Verein in einer Aussendung gegenüber der NÖN. Und weiter: „Die Mannschaft soll in erster Linie stabilisiert werden und braucht dafür Sicherheit und Zuversicht. Nur so können sie mit der notwendigen Einstellung und Leidenschaft am Platz stehen und das Bestmögliche aus sich herausholen.“

Bereits vergangene Woche hat der Neo-Coach die ersten Trainings mit der Mannschaft durchgeführt. Das erste Spiele unter Franz Kremser findet am kommenden Wochenende in Maria Taferl gegen Ferschnitz statt. „Unserem neuen Trainer – welcher seit voriger Woche bereits die ersten Trainingseinheiten am Taferlberg leitet – ist natürlich bewusst, dass es derzeit keine einfache Situation ist und dies haben wir ihm im gemeinsamen Gespräch auch nicht vorenthalten. Mit seiner Erfahrung und seiner geradlinigen Art ist er jedoch absolut bereit, uns bei unserem Vorhaben bestmöglich zu unterstützen und auch seinen Beitrag als Trainer dazu zu leisten. Jeder soll wissen, was er zu tun hat, und eine Sicherheit haben, die er der Mannschaft mitgeben kann. Basis ist immer die Kompaktheit und das müssen unsere Spieler in die Köpfe bekommen“, schreibt der Verein in der Aussendung.

„Wir wollen mit Herz spielen“

Die Erwartungshaltung seitens der sportlichen Leitung in Maria Taferl an den neuen Trainer ist klar: „Wir wollen mit Herz spielen, gemeinsam auf dem Platz kämpfen, alles geben und die beste Leistung zeigen, die wir können. Wichtig ist uns, dass wir innerhalb der gesamten Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen und Sicherheit aufbauen. Bei den nächsten Spielen kommen mit Ferschnitz, Bischofstetten und Waldhausen 'unangenehme' Mannschaften auf uns zu, da gilt es für uns dagegen zu halten und die individuellen Fehler auf ein Minimum zu reduzieren“.