Erster Punktverlust zu Hause

Neumarkt - Ferschnitz 1:1. In einer von vielen Absagen gezeichneten 17. Runde der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland konnte das Match in Neumarkt als einziges ausgetragen werden. Der Tabellenführer empfing den Tabellenfünften Ferschnitz, den man im Hinspiel im Herbst noch klar 6:0 bezwingen konnte. Im Rückspiel verlief die Partie nicht mehr so eindeutig.

Torlose erste Halbzeit

Von Beginn an stellte sich eine umkämpfte Partie ein, in der beide Teams zu einigen Chancen kamen. In den ersten 45 Minuten gelang es allerdings keiner der beiden Mannschaften, den Ball im gegnerischen Tor unterzukriegen. Erst nach dem Seitenwechsel waren es zuerst die Gastgeber aus Neumarkt, die ein Tor erzielten: Daniel Grabner brachte sein Team mit einem Weitschuss in der 71. Minute in Führung.

Der knappe Vorsprung hielt allerdings lediglich bis in die 79. Minute, dann gelang Ferschnitz nämlich durch Michael Lochner nach einer schönen Aktion über die Seite der Ausgleichstreffer. Schlussendlich blieb es auch beim 1:1-Unentschieden, welches für die Neumarkter somit den ersten Punktverlust vor heimischem Publikum in dieser Saison bedeutet.

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Die Partie war vor allem in der ersten Halbzeit sehr intensiv und einem Derby absolut gerecht. In der zweiten Halbzeit waren wir überlegen und haben viel Druck gemacht. Nach dem Führungstreffer waren wir aber zu naiv und haben beim Gegentor nicht gut genug aufgepasst. Schlussendlich sind es für uns zwei verlorene Punkte, die wir so hinnehmen müssen.“

Statistik:

Neumarkt - Ferschnitz 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (71.) Grabner, 1:1 (79.) Lochner

Karten: Weinzierl (57., Gelbe Karte Foul), Sitz (90+1., Gelbe Karte Foul), Kromoser (34., Gelbe Karte Foul), Schneckenreither (44., Gelbe Karte Unsportl.)

Neumarkt: Grabner (86. Sitz), Ramsauer, Sambs (88. Stöger), Schachner, Fuchs (73. Kramer), Mikula, Blauensteiner, Straninger, Grünberger, Langthaler, Gundacker

Ferschnitz: Weinzierl, Elser, Bachler, Mollatz, Schneckenreither (61. Eder), Kromoser, Hinteregger, Zehetner (76. Lochner), Berger, Zehetner (76. Lochner), Sitz

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Mosch