Pflichtsieg gelungen

Neumarkt - Maria Taferl 4:0. Für den SV Neumarkt stand diese Woche ein Pflichtsieg am Programm. Im Heimspiel gegen Maria Taferl musste die Elf von Trainer Patrick Gruber drei Punkte holen, um die Tabellenführung weiterhin verteidigen zu können.

Trotz eines etwas geschwächten Kaders wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht und präsentierten sich als spielbestimmende Mannschaft. Nach einer guten halben Stunde war es Matteo Wagner, der mit einem Doppelpack die Partie für die Neumarkter in die richtige Richtung lenkte. Zuerst erzielte er per direktem Eckball das 1:0, drei Minuten später nach einer schönen Aktion über die Seite das 2:0. Maria Taferl hatte in den ersten 45 Minuten vereinzelte Torchancen, blieb aber schlussendlich offensiv ungefährlich.

Rote Karte für Maria Taferl

Nach der Pause war weiterhin die Heimmannschaft spielbestimmend, versäumte allerdings mit einem schnellen Tor nach dem Seitenwechsel die Partie zu entscheiden. In der 51. Minute schwächten sich die Gäste mit einer Roten Karte selbst: Alexander Rapolter sah nach einem Torraub vom Unparteiischen die Rote Karte.

In Überzahl erhöhte sich der Druck der Neumarkter und in der 70. Minute gelang dann auch das 3:0 durch Legionär Jakub Mikula. Sieben Minuten später konnte abermals Jakub Mikula noch ein Tor drauflegen und den 4:0-Endstand fixieren.

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Wir sind gut in die Partie gekommen, zwischenzeitlich waren wir aber vor dem Tor nicht zwingend genug. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg mit drei sehr wichtigen Punkten.“

Raphael Colle, Sektionsleiter USC Maria Taferl: „Wir sind mit null Erwartung in dieses schwierige Spiel gegangen. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine gute Phase, in der uns ein Tor gefehlt hätte. Insgesamt war die Leistung der Mannschaft okay.“

Tore: Heim Jakub Mikula (70.), Heim Jakub Mikula (77.), Heim Matteo Wagner (32.), Heim Matteo Wagner (35.)

Neumarkt: Florian Straninger, Manuel Ramsauer, Tobias Langthaler, Jakub Mikula, Raphael Reithner, Benedikt Grünberger, Matteo Wagner, Dominik Schachner, Marcel Fuchs, Michael Puppenberger, Jakob Gundacker, Fitim Elezaj, Matthias Sitz, Sebastian Kramer, Daniel Grabner, Julian Sambs, Fabian Wiesner, Sebastian Kramer (HZ. statt Raphael Reithner), Daniel Grabner (HZ. statt Michael Puppenberger), Matthias Sitz (71. statt Marcel Fuchs), Julian Sambs (71. statt Matteo Wagner), Fabian Wiesner (82. statt Tobias Langthaler)

Maria Taferl: Daniel Hofmann, Daniel Ungerböck, Christoph Luegbauer, Patrick Luegbauer, Florian Reithmayer, Leo Lindenhofer, Christian Schatz, Timo Scheer, Simon Mairhofer, Alexander Hofbauer, Alexander Rapolter, Stefan Reiter, Fabian Winkler, Bastian Brankl, Daniel Ebner, Daniel Schmid, Daniel Schmid (10. statt Daniel Ungerböck), Bastian Brankl (59. statt Simon Mairhofer), Fabian Winkler (73. statt Timo Scheer)

Karten: Tobias Langthaler (20. Gelb Foul), Daniel Schmid (16. Gelb Unsportl.), Leo Lindenhofer (49. Gelb Kritik), Simon Mairhofer (56. Gelb Foul), Alexander Rapolter (51. Rot Torchancenverh.)