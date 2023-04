Punkt gegen Tabellenführer geholt

Neumarkt - Yspertal 2:2. Der SV Yspertal zeigte bereits vergangene Woche gegen Krummnußbaum eine starke Leistung und gewann verdient 4:2. Gegen den Tabellenführer hielt man die meiste Zeit ebenso gut mit und kam zu einigen guten Tormöglichkeiten. Den ersten Treffer der Partie erzielten dennoch die Gastgeber: In der 25. Minute erzielte Dominik Schachner für die Neumarkter das Tor zum 1:0. Yspertal blieb aber dran und konnte in der 38. Minute bereits wieder ausgleichen. Nach einem Foul an Markus Affengruber entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, welchen Rene Schaumüller souverän verwertete. Beim Stand von 1:1 verabschiedeten sich die beiden Teams dann in die Halbzeitpause.

Ausschluss bei Neumarkt

Nach dem Wiederanpfiff nutzten die Gäste aus Yspertal die Anfangsphase perfekt aus und konnten mit der ersten Aktion in Führung gehen: Markus Affengruber bediente Rene Schaumüller, der sein zweites Tor erzielte. In der 64. Minute schwächten sich die Neumarkter selbst: Tobias Langthaler sah innerhalb von wenigen Minuten zweimal die Gelbe Karte und musste vom Platz. Mit der darauffolgenden Aktion waren es dennoch die Neumarkter, die mit einem Mann weniger das Tor zum 2:2 erzielten. Der Torschütze war Matteo Wagner.

In der Schlussphase hatte der SV Neumarkt noch einige sehr gute Chancen, scheiterte allerdings immer an Yspertal-Keeper Adrian Gurega. Letztendlich trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2.

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Es wäre sicher mehr drinnen gewesen, aber mit einem Unentschieden gegen den Tabellenführer kann man sehr zufrieden sein.“

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Wir hatten vor allem in der Schlussphase Top-Chancen am laufenden Band, allerdings waren wir in der Chancenverwertung zu inkonsequent. Wir hätten auf jeden Fall gewinnen müssen.“

Statistik:

Neumarkt - Yspertal 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (25.) Schachner, 1:1 (38., Elfmeter) Schaumüller, 1:2 (46.) Schaumüller, 2:2 (65.) Wagner

Karten: Langthaler (60., Gelbe Karte Kritik), Schachner (61., Gelbe Karte Foul), Langthaler (64., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

Neumarkt: Straninger, Sambs (78. Puppenberger), Blauensteiner (78. Sitz), Langthaler, Grünberger, Wagner (86. Stöger), Grabner, Mikula, Gundacker, Schachner, Ramsauer (65. Kramer)

Yspertal: Affengruber (90+2. Ennengl), Schaumüller, Gurega, Poptile (81. Rameder), Schroll, Spitzhofer, Eder Dominik, Schagerl, Schauer, Eder Christian, Kernstock

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya