Die ersten Punkte

Werbung

Nöchling - Münichreith 1:1. In der ersten Halbzeit präsentierten sich beide Mannschaften relativ ebenbürtig, wobei Münichreith die gefährlicheren Torchancen hatte. Allerdings versäumte es die Gastmannschaft, den Führungstreffer zu erzielen. In der 16. Minute musste dann Münichreiths Martin Hrosovsky mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Alexander Edelbacher ins Spiel.

Zwei Tore vom Elferpunkt

Erst kurz vor dem Pausenpfiff fiel das erste Tor der Partie. Der Unparteiische entschied nach einem Foulspiel an Andrej Majstinik auf Elfmeter für Münichreith, welchen Philipp Brunner souverän zum 1:0 verwertete. Beim Stand von 1:0 gingen die beiden Teams im Anschluss auch in die Kabinen.

Nach der Pause mussten die Fans ebenso lange auf das nächste Tor warten. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste aus Münichreith in Summe die besseren Chancen und hätten einige Male die Vorentscheidung am Fuß gehabt. In der Nachspielzeit waren es aber dann die Gastgeber aus Nöchling, die den Ausgleich erzielen konnten. Der Unparteiische entschied nach einem Foul vom Münichreith-Keeper auf Elfmeter, welchen Nöchlings Fabian Schachenhofer verwertete.

Nöchling kann somit den ersten Punktgewinn in dieser Frühjahrssaison feiern, während Münichreith nach der knappen 0:1-Niederlage im Derby gegen Klein-Pöchlarn wieder nicht mit drei Punkten anschreiben konnte.

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Wir haben gut gekämpft, obwohl uns ein paar Stammspieler gefehlt haben. Münichreith hatte in der zweiten Halbzeit zwei Riesenchancen, da hatten wir ziemlich Glück, dass wir nicht 0:2 hinten liegen. Der Punkt ist für uns sehr wichtig.“

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Wir haben viel Druck gemacht und hatten das Spiel meiste Zeit im Griff. Allerdings haben wir unsere Chancen einfach nicht genützt. Für uns sind das wieder zwei verlorene Punkte, was sehr bitter ist.“

Statistik:

Nöchling - Münichreith 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (43., Elfmeter) Brunner, 1:1 (90+2., Elfmeter) Schachenhofer

Karten:

Nöchling: Geyrhofer, Schopf, Schachenhofer Matthäus (HZ. Heindl), Spiegl (63. Pilz), Freinschlag, Hader, Kerschbaumer, Schachenhofer Florian (73. Deisel), Dörr, Schachenhofer Fabian, Fischl (73. Schimatschek)

Münichreith: Lehner (85. Edelbacher), Majstinik, Brunner, Lackner, Hrosovsky (16. Edelbacher), Mühlberger, Mihok, Weißengruber, Hebenstreit, Haselböck, Hametner

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü