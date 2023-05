Tabellenführer feiert Sieg

Nöchling - Neumarkt 2:5. Von Beginn an nahm die Auswärtsmannschaft aus Neumarkt die Partie in die Hand und war dem Tabellenvorletzten Nöchling überlegen. Bereits in der fünften Minute verwandelte Matteo Wagner einen direkten Freistoß zur 1:0-Führung. Wenige Minuten später legte Jakub Mikula mit dem Treffer zum 2:0 nach.

Danach schalteten die Neumarkter allerdings einen Gang zurück und ließen Nöchling mehr Spielanteile. In der 37. Minute gelang den Gastgebern demnach auch der Anschlusstreffer durch Manuel Grabner. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim Stand von 2:1 für Neumarkt.

Doppelschlag nach Pause

Nach dem Seitenwechsel machten die Neumarkt erneut ordentlich Druck und erzielten ähnlich schnell wie in Hälfte eins die Tore: Zuerst traf Marcel Fuchs in der 55. Minute, drei Minuten später stellte Dominik Schachner auf 4:1.

In der 65. Minute war es für die Nöchlinger erneut Manuel Grabner, der den Anschlusstreffer zum 2:4 erzielte. Mehr war für die Gastgeber im Duell mit dem Tabellenführer aber nicht möglich. In der Nachspielzeit erzielte Neumarkts Jakub Mikula noch sein zweites Tor der Partie und fixiert damit den 5:2-Endstand.

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt: „Phasenweise waren wir in der ersten und zweiten Halbzeit zu lässig, da haben wir die Gegentore dann bekommen. Ansonsten war es eine gute Leistung und auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg.“

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Wir haben uns nach den ersten beiden Gegentreffern gut gefangen und dann eine sehr gute Partie gespielt. Der Sieg der Neumarkter war schlussendlich verdient. Dennoch bin ich mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden.“

Statistik:

Nöchling - Neumarkt 2:5 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5., Freistoß) Wagner, 0:2 (9.) Mikula, 1:2 (37.) Grabner, 1:3 (55.) Fuchs, 1:4 (58.) Schachner, 2:4 (65.) Grabner, 2:5 (95.) Mikula

Karten: Schachenhofer (45., Gelbe Karte Kritik)Wagner (88., Gelbe Karte Unsportl.)

Nöchling: Freinschlag, Schachenhofer Matthäus (65. Schopf), Grabner, Fischl (65. Kerschbaumer), Spiegl (81. Pilz), Schachenhofer Fabian, Muttenthaler (66. Heindl), Schachenhofer Florian, Dörr, Hader, Schwarzel

Neumarkt: Grünberger, Kramer, Straninger, Mikula, Sambs (80. Angerer), Blauensteiner (64. Ramsauer), Gundacker, Puppenberger, Wagner (93. Sitz), Schachner, Fuchs (80. Stöger)

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou