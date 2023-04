Erster Sieg der Frühjahrssaison

Werbung

Nöchling - Yspertal 1:3. Im Auftaktspiel mussten sich die Yspertaler der FCU Frankenfels 0:3 geschlagen geben. Nur zwei Tage später fand bereits das Nachtragsspiel gegen Nöchling statt, mit der Doppelbelastung hatte die Elf von Trainer Roland Zimmerl allerdings keine Probleme. Von Beginn an präsentierte man sich als die aggressivere Mannschaft und nahm das Spiel in die Hand. Die ersten Torchancen der Partie blieben allerdings ungenützt.

In der 27. Minute allerdings die Gastgeber aus Nöchling, die durch Manuel Grabner 1:0 in Führung gingen. Yspertal ließ sich allerdings nicht unterkriegen und erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den wichtigen und verdienten Ausgleichstreffer: Markus Affengruber traf nach einer schönen Aktion über die Seite zum 1:1.

Gelb-Rot für Nöchling

Nach dem Seitenwechsel blieb Yspertal weiterhin die bessere Mannschaft und kam zu guten Chancen. Außerdem schwächten sich die Gastgeber in der 65. Minute selbst: Innerhalb von zehn Minuten sah Tobias Schwarzel zweimal die Gelbe Karte und musste daraufhin vom Platz. Mit nurmehr zehn Mann am Platz hatten es die Nöchlinger noch schwerer den Yspertalern etwas entgegenzusetzen. In der 72. Minute traf erneut Markus Affengruber und brachte die Yspertaler in Führung. In der Schlussphase wurde Rene Schaumüller im Strafraum zu Fall gebracht, woraufhin der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Der Gefoulte verwertete selbst zum 3:1 und sicherte seiner Mannschaft damit den ersten Sieg in der Frühjahrssaison.

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Nach der Gelb-Roten Karte sind wir in die Bredouille gekommen, da hatte Yspertal dann die Oberhand.“

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Wir waren die giftigere und aggressivere Mannschaft und konnten vor allem mit dem Zweikampfverhalten überzeugen. Der Sieg war verdient.“

Statistik:

Nöchling - Yspertal 1:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (27.) Grabner, 1:1 (43.) Affengruber, 1:2 (72.) Affengruber, 1:3 (88., Elfmeter) Schaumüller

Karten: Schwarzel (55., Gelbe Karte Foul), Schwarzel (65., Gelb/Rote Karte Foul)Poptile (74., Gelbe Karte Unsportl.)

Nöchling: Spiegl, Hader, Schopf (68. Schwarzel), Muttenthaler, Freinschlag, Dörr, Kerschbaumer (HZ. Pilz), Schachenhofer, Fischl, Grabner, Schwarzel

Yspertal: Spitzhofer, Kernstock, Schagerl, Enengel (90. Hackl), Schauer, Schaumüller (90. Pichler), Poptile (90. Schnait), Affengruber, Eder (90. Ennengl), Eder (90. Ennengl), Schroll (29. Rameder)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger