Bezirksduell am Programm

Sperre bei Krummnußbaum

Die FCU Frankenfels konnte vergangenen Montag zwar das Nachtragsspiel gegen Nöchling gewinnen, in Münichreith setzte es jedoch eine 3:5-Niederlage. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, braucht der Tabellendritte diese Woche gegen Krummnußbaum drei Punkte. Bei Krummnußbaum wird nach einer Roten Karte gegen Klein-Pöchlarn Stürmer Helmut Schmidinger fehlen.

Die SU Bischofstetten holte aus der zurückliegenden Doppelrunde insgesamt vier Punkte. Diese Woche ist der Tabellenvierte zu Gast beim USV Klein-Pöchlarn, der nach den beiden Unentschieden in der vergangenen Runde auf Tabellenrang neun liegt.

Der TSV Nöchling blickt auf keine gute Doppelrunde zurück. Sowohl gegen Frankenfels als auch gegen Krummnußbaum musste sich der Tabellenvorletzte geschlagen geben. Auch diese Woche steht mit dem Duell gegen Neumarkt wieder eine schwierige Aufgabe bevor. Der Tabellenführer konnte vergangene Woche gegen Yspertal lediglich einen Punkt holen und möchte diese Runde natürlich wieder voll anschreiben.

Weiterhin ungeschlagen

Der USC Maria Taferl ist mittlerweile seit drei Spielen ungeschlagen. In den letzten beiden Partien holte man gegen starke Gegner aus dem oberen Tabellendrittel jeweils einen Punkt. Nach Ardagger/Viehdorf II und Bischofstetten steht diesen Sonntag ein vermeintlich leichterer Gegner am Programm: Mit dem SV Erlauf trifft man auf eine Mannschaft, die in dieser Frühjahrssaison bis dato noch keinen Punkt holen konnte.

Am Sonntag findet das Amstettner Bezirksduell zwischen Ferschnitz und Ardagger/Viehdorf II statt. Während sich Ferschnitz am vergangenen Wochenende Bischofstetten knapp geschlagen geben musste, gab es für den Tabellenzweiten Ardagger/Viehdorf II einen souveränen 4:0-Sieg gegen Erlauf.

Das letzte Spiel der 20. Runde findet zwischen dem SV Yspertal und dem SKV St. Oswald statt. Letzterer konnte vergangene Woche gegen Klein-Pöchlarn das erste Mal in dieser Frühjahrssaison anschreiben und möchte diese Woche gegen den Tabellenzehnten nachlegen. Yspertal feierte vergangene Woche gegen den Tabellenführer einen hart erkämpften Punktgewinn, im Nachtragsspiel gegen Münichreith blieb es allerdings bei einer 1:3-Niederlage.

Spielfrei ist in dieser Runde der USV Münichreith.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Frankenfels – Krummnußbaum, Klein-Pöchlarn – Bischofstetten, Nöchling – Neumarkt.

Sonntag, 11 Uhr: Erlauf – Maria Taferl; 16.30 Uhr: Ferschnitz – Ardagger/Viehdorf II, Yspertal – St. Oswald.