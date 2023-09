Bezirksduell verspricht Spannung

Die SU Bischofstetten legte am vergangenen Wochenende nach und feierte gegen Schlusslicht St. Oswald den vierten Saisonsieg. Diese Woche wartet das schwierige Spiel in Frankenfels auf die Saric-Elf. Frankenfels kam in dieser Saison bis dato noch nicht richtig in Fahrt und musste sich zuletzt Ferschnitz klar 1:6 geschlagen geben.

Der USV Klein-Pöchlarn holte zuletzt gegen Erlauf den ersten Punkt der Saison. Am Samstag möchte die Elf von Trainer Thomas Kögl zu Hause gegen Münichreith gleich nachlegen. Aber auch Münichreith ist heiß auf einen Punktgewinn, denn nach dem Auftaktsieg musste sich die Lehner-Elf zuletzt dreimal in Folge geschlagen geben.

Am Sonntag empfängt dann die SG Ardagger/Viehdorf III zu Hause den USV Ferschnitz. Letzterer legte bis dato eine perfekte Saison hin und holte aus drei Spielen neun Punkte. Aber auch Ardagger/Viehdorf gehört bis dato zu den Top-Teams der Saison und gewann drei der vier Partien. Dementsprechend können sich die Fans sicherlich auf ein spannendes und hart umkämpftes Bezirksduell freuen.

Sperre bei Krummnußbaum

Ebenfalls am Programm steht die Partie zwischen Krummnußbaum und Yspertal. Die Krummnußbaumer waren nach dem jüngsten Unentschieden gegen Nöchling vergangene Woche spielfrei und starten diese Woche zu Hause wieder gestärkt in die Meisterschaft. Mit dem gesperrten Patrick Winkelmann muss die Ledermüller-Elf allerdings auf einen Stammspieler verzichten.

Klare Rollenverteilung

Eine klare Rollenverteilung gibt es in der Partie zwischen St. Oswald und der SG Waldhausen/Gloxwald. Während St. Oswald nach zwei Partien bis dato mit null Punkten dasteht, legte die SG einen fulminanten Saisonstart hin und gewann alle drei Auftaktpartien.

Der TSV Nöchling musste sich zuletzt mit zwei Unentschieden in Folge begnügen. Diese Woche möchte man zu Hause gegen Maria Taferl das erste Mal voll anschreiben. Wieder mit dabei wird Nöchlings Florian Spiegl sein, der am vergangenen Wochenende nach einer Gelb-Roten Karte noch gesperrt war.

Spielfrei ist diese Runde der SV Erlauf.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Frankenfels – Bischofstetten, Münichreith – Klein-Pöchlarn.

Sonntag, 16.30 Uhr: Krummnußbaum – Yspertal, Nöchling – Maria Taferl, Ardagger/Viehdorf III – Ferschnitz, St. Oswald – Waldhausen/Gloxwald.