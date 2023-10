Der Titelkampf spitzt sich zu

Der USV Münichreith kassierte vergangene Runde gegen Frankenfels einen Gegentreffer wenige Minuten vor Schluss und fuhr schlussendlich ohne Punkt nach Hause. Die Leistung der Mannschaft von Spielertrainer Daniel Lehner hat aber gepasst: „Wir haben ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Der späte Gegentreffer war einfach sehr bitter.“ Diese Woche folgt das nächste schwierige Spiel zu Hause gegen Ardagger/Viehdorf III. „Wir werden einfach wieder versuchen unser gewohntes Spiel aufzuziehen und dann schauen wir was herauskommt“, sagt Lehner.

Sperre beim Tabellenführer

Die SU Bischofstetten ist bereits neun Spiele in Folge ungeschlagen und befindet sich weiterhin auf Herbstmeisterkurs. An diesem Wochenende steht das Duell gegen den USC Maria Taferl an, der unter Neo-Coach Franz Kremser am zurückliegenden Spieltag ein 0:7 gegen Ferschnitz kassierte. Der Tabellenführer aus Bischofstetten ist klarer Favorit, muss allerdings auf Stammspieler Simon Kerschner verzichten, der zuletzt die fünfte Gelbe Karte sah.

Derby in Klein-Pöchlarn

Der SV Krummnußbaum befindet sich im Titelkampf weiterhin in Lauerposition. Die Krummnußbaumer liegen zwar neun Punkte hinter Bischofstetten, absolvierten bis dato aber auch zwei Spiele weniger. Diese Woche steht für die Ledermüller-Elf ein Pflichtsieg im Derby gegen die noch sieglosen Klein-Pöchlarner an. Letztere zeigten gegen Nöchling allerdings eine gute Leistung und befinden sich zurzeit am aufsteigenden Ast. „Es wird zurzeit von Spiel zu Spiel besser. Jetzt müssen noch die Ergebnisse auch passen. Für das Derby gegen Krummnußbaum sind nach aktuellem Stand alle fit“, zeigt sich Klein-Pöchlarns Trainer Thomas Kögl positiv gestimmt.

Beide Legionäre fehlen

Für Tabellenschlusslicht Erlauf geht es am Sonntag um 15.30 Uhr zu Hause gegen Nöchling. Zuletzt zeigte die Elf von Spielertrainer Eimantas Valaitis gegen Ardagger/Viehdorf III eine gute Leistung und holte einen Punkt. Gegen Nöchling möchte man natürlich ebenfalls anschreiben, allerdings werden voraussichtlich beide Legionäre, Jakub Maly und Miroslav Ronec, fehlen.

Für St. Oswald geht es nach spielfreier Runde diese Woche zu Hause gegen Frankenfels. Letztere haben noch theoretische Chancen auf den Herbstmeistertitel, brauchen dafür aber auf jeden Fall drei Punkte in St. Oswald. Der Tabellenachte könnte mit einem Sieg hingegen den Abstand zum Tabellenkeller weiterausbauen.

Negativserie beenden

Die SG Waldhausen/Gloxwald holte aus den zurückliegenden drei Spielen keine Punkte. Nach der Verschiebung der Partie gegen Krummnußbaum vergangene Woche möchte die Elf von Sebastian Ridler diese Runde auf jeden Fall die Negativserie beenden. Dazu benötigt man aber eine gute Leistung im Heimspiel gegen den SV Yspertal.

Spielfrei ist diese Woche der Tabellenzweite Ferschnitz.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: Münichreith – Ardagger/Viehdorf III; 16 Uhr: Bischofstetten – Maria Taferl; 17 Uhr: Klein-Pöchlarn – Krummnußbaum.

Sonntag, 15.30 Uhr: Erlauf – Nöchling, St. Oswald – Frankenfels, Waldhausen/Gloxwald – Yspertal.