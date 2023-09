Direktes Duell an der Spitze

Bereits am Freitag um 20 Uhr tragen der SKV St. Oswald und der SV Yspertal das Nachtragsspiel aus der ersten Runde aus. Während die Yspertaler am vergangenen Wochenende spielfrei waren, hatten die St. Oswalder bereits letzte Woche eine Doppelrunde und holten gegen Klein-Pöchlarn auch den ersten Punkt. Jetzt möchte die Elf von Trainer Roland Voracek gleich nachlegen. Eventuell könnte auch Hannes Reutner nach seiner Verletzung wieder dabei sein.

Schwierige Aufgabe für Bischofstetten

Ein schwieriges Spiel steht für die SU Bischofstetten am Programm. Auf dem Papier ist der Tabellenführer in der Favoritenrolle gegen den Tabellenachten Nöchling. Allerdings zeigten die Nöchlinger in den vergangenen Wochen starke Leistungen und knöpften dem ein oder anderem starken Gegner Punkte ab. Zuletzt spielte man gegen Ferschnitz 1:1. Dementsprechend wird es für die Bischofstettener sicherlich keine leichte Aufgabe am kommenden Samstag um 15.30 Uhr.

Viel Spannung verspricht auch das Spitzenduell zwischen dem Tabellendritten Krummnußbaum und dem Tabellenzweiten Ferschnitz. Beide Mannschaften sind in dieser Saison bis dato noch ungeschlagen und gehören sicherlich zu den Anwärtern auf den Herbstmeistertitel. „Gegen Ferschnitz werden wir sehen, wo wir stehen. Wir wollen auf jeden Fall gleich wieder nachlegen“, sagt Krummnußbaums Co-Trainer Dominik Ledermüller.

Sperre bei Ardagger/Viehdorf

Auch das Match zwischen Ardagger/Viehdorf III und der SG Waldhausen/Gloxwald gehört zu den Top-Partien der siebenten Runde. Die beiden Teams absolvierten bis dato ebenfalls eine starke Saison und liegen momentan auf den Rängen fünf und vier. Für beide Mannschaften setzte es am vergangenen Wochenende allerdings eine Niederlage. Dementsprechend sind für beide Teams drei Punkte das klare Ziel. Ardagger/Viehdorf wird allerdings nach einer Gelb-Roten Karte gegen Bischofstetten auf Klaus Aistleitner verzichten müssen.

Die FCU Frankenfels verpasste der SG Waldhausen/Gloxwald am vergangenen Wochenende eine schmerzhafte 0:5-Niederlage und wird diese Woche mit breiter Brust in die siebente Spielrunde starten. Zu Hause empfängt man am Sonntag den USV Klein-Pöchlarn, der bis dato erst zwei Punkte sammeln konnte.

Duell im Tabellenkeller

Ebenfalls am Sonntag werden St. Oswald und Yspertal zum zweiten Mal an diesem Wochenende auflaufen. Erstere empfangen zu Hause den SV Erlauf. Die beiden Teams liegen punktegleich auf den letzten beiden Tabellenplätzen. Dementsprechend geht es für beide um den ersten Saisonsieg, welcher auch ein wichtiger Schritt heraus aus dem Tabellenkeller wäre.

Die Yspertaler müssen nach der Freitagspartie am Sonntag zu Hause gegen den USC Maria Taferl antreten. Für Maria Taferl wird es das erste Spiel nach dem Abgang von Trainer Alexander Schrenk sein.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: St. Oswald – Yspertal.

Samstag, 15.30 Uhr: Nöchling – Bischofstetten; 16 Uhr: Krummnußbaum – Ferschnitz, Ardagger/Viehdorf III – Waldhausen/Gloxwald.

Sonntag, 16 Uhr: Frankenfels – Klein-Pöchlarn, St. Oswald – Erlauf, Yspertal – Maria Taferl.