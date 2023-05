Doppelrunde am Programm

Bereits am Freitag bestreitet der SKV St. Oswald das erste Spiel der 23. Runde gegen den USV Münichreith. St. Oswald hatte vergangene Woche gegen Frankenfels mit vielen Ausfällen zu kämpfen und musste sich letztendlich 1:3 geschlagen geben. Für Münichreith setzte es gegen den Tabellenführer Neumarkt zuletzt ebenfalls eine Niederlage.

Der SV Erlauf konnte am vergangenen Wochenende mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Ferschnitz den Bann brechen und die ersten Punkte im Frühjahr ergattern. Am Samstag möchte die Elf von Harald Schobersberger zu Hause gegen Klein-Pöchlarn nachlegen. Allerdings brauchen auch die Klein-Pöchlarner nach drei Niederlagen in Folge dringend wieder Punkte.

Bereits am Montag müssen St. Oswald und Erlauf dann nochmal aufs Spielfeld. Im direkten Duell zwischen dem Tabellenelften und -zwölften wird sich zeigen, wer besser mit der Doppelbelastung zurechtkommen wird.

Stammtorhüter und Top-Scorer gesperrt

Der SV Yspertal muss diese Runde gegen Maria Taferl auf zwei wichtige Stammspieler verzichten: Zum einen ist Stammtorhüter Adrian Gurega nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ardagger/Viehdorf II gesperrt. Zum anderen muss auch Rene Schaumüller nach der fünften Gelben Karte aussetzen. Außerdem ist es auch ein ganz besonderes Spiel für Yspertals Trainer Roland Zimmerl, der zuvor beim USC Maria Taferl Obmann und Trainer war.

Einiges an Spannung wird auch die Partie zwischen dem Tabellendritten Frankenfels und dem Tabellenvierten Bischofstetten bereithalten. Bischofstetten liegt bei einem Spiel weniger nur vier Punkte hinter dem direkten Konkurrenten und könnte mit einem Sieg den Rückstand verkürzen. Im Herbst setzte sich Frankenfels gegen Bischofstetten 3:1 durch.

Der Tabellenführer Neumarkt bekommt es am Sonntag mit dem Tabellenneunten Krummnußbaum zu tun. Für die Elf von Patrick Gruber sind drei Punkte Pflicht, um die Konkurrenz im Meisterkampf weiterhin auf Abstand zu halten.

Bei Tabellenschlusslicht Nöchling steht am Montag eine besonders schwierige Aufgabe am Programm. Vergangene Woche konnte man gegen Bischofstetten zwischenzeitlich mit 2:0 führen, schlussendlich setzte es allerdings dennoch eine Niederlage. Diese Runde wartet mit der SG Ardagger/Viehdorf II der Tabellenzweite, der zuletzt einen 3:0-Sieg gegen Yspertal feierte.

Spielfrei ist in dieser Runde der USV Ferschnitz.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: St. Oswald – Münichreith.

Samstag, 17 Uhr: Erlauf – Klein-Pöchlarn, Maria Taferl – Yspertal.

Sonntag, 11 Uhr: Neumarkt – Krummnußbaum; 11.30 Uhr: Bischofstetten – Frankenfels.

Montag, 17 Uhr: St. Oswald – Erlauf; 17.30 Uhr: Nöchling – Ardagger/Viehdorf II.