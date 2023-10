Doppelrunde für Krummnußbaum und Waldhausen/Gloxwald

Den Beginn der zwölften Runde macht bereits am Freitag die Partie zwischen St. Oswald und Nöchling. Mit einem Sieg könnten die St. Oswalder den Abstand zum Tabellenkeller wieder ein wenig vergrößern, allerdings wird Trainer Roland Voracek auf Bernhard Sponseiler verzichten müssen, der wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist.

Nächste Chance für ersten Sieg

Der USV Klein-Pöchlarn konnte in dieser Saison bis dato erst drei Punkte ergattern und noch keinen Sieg feiern. Diese Woche steht für den Vorletzten das Heimspiel gegen den USC Maria Taferl am Programm. Die Gäste kamen in dieser Herbstsaison bis dato ebenfalls noch nicht in Fahrt und liegen mit drei Punkten auf Tabellenrang elf. Dementsprechend geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte, um den Schritt aus dem Tabellenkeller zu schaffen.

Nach spielfreier Runde empfängt die FCU Frankenfels am Samstag die SG Ardagger/Viehdorf III. Für Letztere lief es zuletzt nicht gut, denn aus vier Spielen konnte die SG lediglich drei Punkte ergattern und rutschte damit in der Tabelle zurück auf Rang sieben. Frankenfels braucht hingegen ebenfalls einen Sieg, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Sperre bei Yspertal

Schlusslicht Erlauf empfängt in der zwölften Runde zu Hause den SV Yspertal. Während sich Erlauf in den letzten beiden Partien geschlagen geben musste, beendeten die Yspertaler am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Klein-Pöchlarn die Negativserie. Jetzt will man gegen das Schlusslicht gleich nachlegen, allerdings wird Patrick Göbl nach einer Roten Karte fehlen.

Am Sonntag müssen dann die beiden Teams von Krummnußbaum und Waldhausen/Gloxwald ein weiteres Mal in dieser Woche auf den Platz. Der Tabellenzweite Krummnußbaum ist zu Gast beim USV Münichreith, der sich zurzeit in sehr guter Form befand und die vergangenen beiden Partien souverän gewann. Für Krummnußbaum geht es hingegen um wichtige Punkte für eine gute Ausgangslage vor der Winterpause.

Auf die SG Waldhausen/Gloxwald wartet ein ebenso schwieriges Spiel. Für die Elf von Trainer Sebastian Ridler geht es nämlich zu Hause gegen den USV Ferschnitz, der sich zuletzt in einem umkämpften Duell knapp aber doch Bischofstetten geschlagen geben musste. Für die Ferschnitzer gilt die gleiche Devise wie für Krummnußbaum: Zum Ende der Herbstsaison noch viele Punkte sammeln, um eine gute Ausgangslage für das Frühjahr zu haben.

Spielfrei ist in dieser Runde Herbstmeister Bischofstetten.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: St. Oswald – Nöchling.

Samstag, 15 Uhr: Frankenfels – Ardagger/Viehdorf III, Erlauf – Yspertal; 16 Uhr: Klein-Pöchlarn – Maria Taferl.

Sonntag, 14 Uhr: Münichreith – Krummnußbaum, Waldhausen/Gloxwald – Ferschnitz.