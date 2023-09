Doppelrunde für St. Oswald

Nach drei gespielten Partien steht der SKV St. Oswald als einzige Mannschaft noch ohne Punkt da. Gegen Waldhausen/Gloxwald verlor man zuletzt 2:5. „Wir hatten viel Spielanteil, haben aber unsere Chancen einfach nicht gemacht. Wir haben uns selbst geschlagen“, ärgert sich Trainer Roland Voracek.

Leichter wird es für den SKV St. Oswald aber nicht, wenn man einen Blick auf den Spielkalender wirft. Innerhalb von acht Tagen warten auf die Voracek-Elf insgesamt drei schwierige Spiele. Den Anfang machen an diesem Wochenende die Partien gegen Ferschnitz am Freitag und gegen Klein-Pöchlarn am Sonntag. In der darauffolgenden Woche wartet Yspertal.

Auch die Verletztenliste macht Trainer Roland Voracek zu schaffen. Bei Legionär Jozef Martonka stellte sich ein Meniskusriss heraus. Hannes Reutner fällt mit Rippenbrüchen ebenfalls aus. „Es ist zurzeit echt schwierig. Wir wollen aber jetzt dann endlich die ersten Punkte holen“, sagt Voracek.

An der Tabellenspitze stehen an diesem Wochenende ebenfalls spannende Partien am Programm. Den Anfang macht am Samstag das Match zwischen der makellosen SG Waldhausen/Gloxwald und der FCU Frankenfels. Während erstere bis dato jedes Spiel gewinnen konnten, legte Frankenfels einen holprigen Saisonstart hin. Zuletzt holte man gegen Bischofstetten aber einen Punkt. „Frankenfels kann ich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, dass das eine sehr schwierige Partie werden wird“, sagt Waldhausen/Gloxwald-Trainer Sebastian Ridler.

Zwei Sperren bei Ardagger/Viehdorf

Der Tabellenführer Bischofstetten empfängt am Sonntag den Tabellenfünften Ardagger/Viehdorf III. Beide Mannschaften holten in der vergangenen Runde einen Punkt und wollen jetzt wieder mit drei Punkten anschreiben. Bei Ardagger/Viehdorf werden mit Philipp Stutz und Nico Dirnberger allerdings zwei Spieler aufgrund von einer Sperre aus dem vergangenen Spiel fehlen. Für Bischofstetten geht es um die Verteidigung der Tabellenführung.

Münichreith will nachlegen

Münichreith feierte vergangene Woche nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Gegen Klein-Pöchlarn gewann man souverän 4:0. Am Sonntag möchte die Elf von Trainer Daniel Lehner gleich nachlegen und gegen den SV Erlauf den nächsten Sieg einfahren. Für die Erlaufer geht es nach spielfreier Runde um den ersten Saisonsieg.

Ebenfalls am Sonntag ist der SV Krummnußbaum zu Gast in Maria Taferl. Die Krummnußbaumer gewannen zuletzt gegen Yspertal 5:2 und wollen ihre Ungeschlagen-Serie weiterfortführen. Maria Taferl verlor die letzten drei Spiele in Folge und will ebenfalls wieder anschreiben. „Gegen Krummnußbaum wird es sicher wieder sehr schwierig. Wir müssen uns zum Spiel gegen Nöchling auf jeden Fall steigern“, so Maria Taferls Sektionsleiter Raphael Colle.

Der TSV Nöchling feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg gegen Maria Taferl und startet mit dementsprechend breiter Brust in die nächste Runde. Am Sonntag wartet allerdings mit dem Auswärtsspiel gegen Ferschnitz eine sehr schwierige Aufgabe auf die Nöchlinger.

Spielfrei ist in dieser Runde der SV Yspertal.

Die nächste Runde:

Freitag, 20.15 Uhr: St. Oswald – Ferschnitz.

Samstag, 16.30 Uhr: Waldhausen/Gloxwald – Frankenfels.

Sonntag, 11 Uhr: Erlauf – Münichreith; 15 Uhr: Maria Taferl – Krummnußbaum; 16.30 Uhr: Ferschnitz – Nöchling; 17 Uhr: Bischofstetten – Ardagger/Viehdorf III, Klein-Pöchlarn – St. Oswald.