Duell der Punktelosen

Auch der TSV Nöchling konnte in dieser Frühjahrssaison bis dato keine Punkte holen. Für den Tabellenvorletzten wird es auch diese Woche nicht leicht: Am Samstag ist man zu Gast beim Tabellendritten Frankenfels.

Derby in Krummnußbaum

Ebenfalls am Samstag findet das Derby zwischen Krummnußbaum und Klein-Pöchlarn statt. Während sich Erstere am vergangenen Wochenende Ferschnitz geschlagen geben mussten, feierten die Klein-Pöchlarner einen knappen 1:0-Sieg gegen Münichreith. Beim USV Klein-Pöchlarn wird voraussichtlich Michael Lagler wieder dabei sein, der zuletzt gesperrt war.

Am Sonntag gibt es dann für St. Oswald und Erlauf die Chance auf die ersten Punkte in der Frühjahrssaison. Beide Teams mussten sich am vergangenen Wochenende eindeutig geschlagen geben. Für St. Oswald setzte es nach anfänglicher Führung gegen Maria Taferl schlussendlich ein 2:5. Erlauf gab sich Tabellenführer Neumarkt 0:5 geschlagen. Erlauf kämpft zurzeit außerdem mit einigen Ausfällen.

Der SV Yspertal feierte am Osterwochenende den ersten Sieg der Frühjahrssaison. Am Sonntag möchte die Elf von Trainer Roland Zimmerl gegen Münichreith nachlegen. Letztere mussten sich trotz starker Leistung im Derby gegen Klein-Pöchlarn geschlagen geben und sind dementsprechend ebenso heiß auf drei Punkte.

Zu Hause noch ungeschlagen

Für Tabellenführer Neumarkt steht ein schweres Spiel am Programm: Vor heimischem Publikum empfängt man am Sonntag den Tabellenfünften Ferschnitz. Das Hinspiel im Herbst entschieden die Neumarkter klar 6:0 für sich. Außerdem konnte der Tabellenführer bis dato alle Heimspiele dieser Saison gewinnen.

Die SU Bischofstetten musste sich in einer umkämpften Partie am vergangenen Wochenende der SG Ardagger/Viehdorf II geschlagen geben. Diese Woche geht es für die Elf von Trainer Thomas Kern zu Hause gegen den USC Maria Taferl. Bei den Bischofstettenern wird Jakub Slowik nach einer Gelb-Roten Karte fehlen, während Maria Taferl nach der abgelaufenen Sperre wieder auf Alexander Rapolter setzen kann.

Termine:

Samstag, 16.30 Uhr: Frankenfels – Nöchling, Krummnußbaum – Klein-Pöchlarn.

Sonntag, 16.30 Uhr: Münichreith – Yspertal, Neumarkt – Ferschnitz; 17 Uhr: Maria Taferl – Bischofstetten; 17.15 Uhr: St. Oswald – Erlauf.