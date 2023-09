Duell um den ersten Punktgewinn

Bereits am Freitag um 19.30 Uhr ist der USV Münichreith zu Gast bei der SG Waldhausen/Gloxwald. Für Münichreith setzte es zuletzt eine 2:4-Niederlage gegen Bischofstetten, wobei Trainer Daniel Lehner auch drei Stammspieler fehlten. Außerdem kämpft man zurzeit mit Defensivproblemen: „Wir haben in den ersten Spielen zu viele Gegentore kassiert. Daran müssen wir arbeiten.“ Waldhausen/Gloxwald ist bis dato ungeschlagen und nimmt zu Hause gegen Münichreith den dritten Sieg in Folge ins Visier.

Sperre bei Klein-Pöchlarn

Ebenfalls am Freitag treffen Klein-Pöchlarn und Erlauf aufeinander und kämpfen um die ersten Punkte in dieser Saison. Beide Teams legten einen schlechten Saisonstart hin und wollen jetzt endlich zum ersten Mal anschreiben. Klein-Pöchlarn wird nach einer Gelb-Roten Karte im zurückliegenden Spiel auf Erik Karpacs verzichten müssen.

Am Samstag treffen die SG Ardagger/Viehdorf III und der USC Maria Taferl aufeinander. Während sich Ardagger/Viehdorf am vergangenen Wochenende in einer umkämpften Partie gegen Yspertal erfolgreich durchsetzen konnte, setzte es für Maria Taferl eine klare 1:7-Niederlage gegen Frankenfels.

Bischofstetten bis dato makellos

Die SU Bischofstetten legte einen perfekten Saisonstart hin und steht mit drei Siegen aus drei Spielen am ersten Tabellenplatz. Diese Woche empfängt man zu Hause den noch punktelosen SKV St. Oswald. „Das Heimspiel wird auf jeden Fall hart. Gegen St. Oswald haben wir uns im Frühjahr schwergetan. Es gibt in dieser Liga keinen leichten Gegner“, so Bischofstettens Sportlicher Leiter Alexander Schneider.

Viel Spannung verspricht auch das Duell zwischen Ferschnitz und Frankenfels am Sonntag um 16.30 Uhr. Beide Teams gehören sicherlich zu den Mitfavoriten in dieser Meisterschaft. Für Ferschnitz läuft die Saison bis dato auch sehr gut, nach zwei Spielen steht man mit sechs Punkten da. Frankenfels musste sich in den ersten beiden Spielen geschlagen geben, zuletzt gelang gegen Maria Taferl aber dann der erste Saisonsieg. Ein Sieg wäre für Frankenfels sehr wichtig, um den Rückstand nach oben verkürzen zu können.

Das letzte Spiel der vierten Runde bestreiten der SV Yspertal und der TSV Nöchling. Am vergangenen Wochenende konnten die Nöchlinger mit einem Unentschieden gegen Krummnußbaum das erste Mal anschreiben und wollen jetzt in Yspertal nachlegen. Nach einer Gelb-Roten Karte wird Florian Spiegl allerdings aussetzen müssen.

Spielfrei ist in dieser Runde der SV Krumnußbaum.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Klein-Pöchlarn – Erlauf, Waldhausen/Gloxwald – Münichreith.

Samstag, 16.30 Uhr: Ardagger/Viehdorf III – Maria Taferl; 17.30 Uhr: Bischofstetten – St. Oswald.

Sonntag, 16.30 Uhr: Ferschnitz – Frankenfels, Yspertal – Nöchling.