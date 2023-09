Duell um Tabellenführung

Bereits am Freitag empfängt der TSV Nöchling die SG Waldhausen/Gloxwald. Das Derby zwischen dem Tabellenneunten und dem Tabellenfünften verspricht einiges an Spannung. Beide Teams mussten sich im vergangenen Spiel geschlagen geben und wollen jetzt auf alle Fälle wieder anschreiben. Nöchlings Keeper Simon Frühauf musste gegen Bischofstetten verletzungsbedingt ausgewechselt werden und ist für das Derby noch fraglich.

Schwierige Aufgabe für Schlusslicht

Am Samstag bekommt der SV Erlauf die nächste Chance auf den ersten Sieg. Der Tabellenletzte steht mit lediglich einem Punkt am Ende der Tabelle und musste sich zuletzt gegen St. Oswald geschlagen geben. Diese Woche wartet auf die Elf von Trainer Eimantas Valaitis das schwierige Heimspiel gegen Frankenfels.

Auch für Klein-Pöchlarn heißt es weiterhin warten auf den ersten Sieg. Nach der Niederlage gegen Frankenfels wartet aber bereits der nächste Top-Gegner auf die Elf von Trainer Thomas Kögl. Am Samstag um 16.30 Uhr empfängt man nämlich die SG Ardagger/Viehdorf III.

Sperre bei Ferschnitz

Für Ferschnitz setzte es am vergangenen Wochenende die erste Niederlage in dieser Saison. Gegen Krummnußbaum war man ab Minute zwei nur mehr zu zehnt und musste sich schlussendlich 2:4 geschlagen geben. Am Samstag sind die Ferschnitzer nun zu Gast in Yspertal und möchten gleich wieder mit einem Sieg anschreiben. Nach der Roten Karte wird bei Ferschnitz allerdings Martin Berger fehlen.

Am Sonntag ist es dann so weit: Die beiden Top-Mannschaften der bisherigen Saison, Bischofstetten und Krummnußbaum, treten gegeneinander an. Beide Teams konnten bis auf je ein Unentschieden alle Spiele gewinnen und führen die Tabelle damit an. Ein dementsprechend spannendes und umkämpftes Spiel dürfen die Zuschauer um 11.30 Uhr am Bischofstettener Sportplatz erwarten. „Bei uns sind auf jeden Fall alle fit. Das wir sicherlich eine schwere Partie aber die Mannschaft wird alles geben“, zeigt sich Krummnußbaums Sektionsleiter Dominik Ledermüller positiv gestimmt.

St. Oswald will nachlegen

Ebenfalls am Sonntag findet noch das Match zwischen Münichreith und St. Oswald statt. Letztere konnten am vergangenen Wochenende endlich den ersten Sieg feiern und kommen mit dementsprechend breiter Brust nach Münichreith. Aber auch die Gastgeber können auf ein äußerst erfolgreiches Spiel zurückblicken: Vor der spielfreien Runde fertigte die Elf von Trainer Daniel Lehner Erlauf mit 9:1 ab.

Spielfrei ist in dieser Runde der USC Maria Taferl.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Waldhausen/Gloxwald – Nöchling.

Samstag, 16 Uhr: Erlauf – Frankenfels, Yspertal – Ferschnitz; 16.30 Uhr: Klein-Pöchlarn – Ardagger/Viehdorf III.

Sonntag, 11.30 Uhr: Bischofstetten – Krummnußbaum; 16 Uhr: Münichreith – St. Oswald.