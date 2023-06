Entscheidung im Titelkampf

Bereits am Freitag bestreitet der USV Münichreith sein letztes Spiel der Saison. Vor heimischem Publikum lautet das Ziel der Elf von Trainer Daniel Lehner drei Punkte zu holen, um somit in der Tabelle noch auf Platz sechs zu kommen. Für Maria Taferl geht es um einen positiven Saisonabschluss nach den vergangenen drei Niederlagen in Folge.

Am Samstag ist es dann so weit: In der letzten Runde der Saison entscheidet sich der Titelkampf in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Die bessere Ausgangslage hat Tabellenführer SV Neumarkt, der sich mit einem Sieg auf jeden Fall zum Meister küren kann. Allerdings wartet mit der SU Bischofstetten eine starke Mannschaft, gegen die man sich im Herbst sogar geschlagen geben musste. „Mit Bischofstetten haben wir noch eine Rechnung offen. Es sind auf jeden Fall alle top motiviert“, zeigt sich Neumarkts Trainer Patrick Gruber positiv gestimmt.

Ardagger/Viehdorf II in Lauerposition

Wenn Neumarkt allerdings patzt, hat der Tabellenzweite Ardagger/Viehdorf II die Chance, sich mit einem Sieg gegen Krummnußbaum die Meisterkrone zu schnappen. Krummnußbaum konnte in den vergangenen drei Spielen keinen Torerfolg feiern und steht seit sieben Partien in Folge ohne Punktgewinn da.

Für Schlusslicht Nöchling geht es in der letzten Runde zu Hause gegen den USV Ferschnitz, wo man den letzten Tabellenplatz noch abwenden möchte. Ferschnitz wird die Saison auf jeden Fall auf Platz fünf beenden.

Für den SV Erlauf geht es im letzten Saisonspiel auswärts gegen Frankenfels. Letztere liegen zurzeit auf Rang drei, allerdings hat man lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenvierten Bischofstetten. Mit einem Sieg kann die FCU Frankenfels aber auf jeden Fall den dritten Platz fixieren. Der SV Erlauf liegt momentan auf Rang neun.

Die letzte Runde:

Freitag, 18.30 Uhr: Münichreith – Maria Taferl.

Samstag, 17.30 Uhr: Frankenfels – Erlauf, Krummnußbaum – Ardagger/Viehdorf II, Neumarkt – Bischofstetten; 18 Uhr: Nöchling – Ferschnitz.